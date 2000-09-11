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Названа причина провала соглашения по климату

Названа причина провала соглашения по климатуОсобая опасность заключается в том, что этот процесс длится столетиями.

Неожиданно быстрое таяние вечной мерзлоты заметно ускорит накопление парниковых газов в атмосфере Земли и сделает Парижское соглашение по климату крайне сложным для реализации. К такому выводу пришли климатологи, опубликовавшие статью в журнале Nature Geoscience.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ria.ru.

"Таяние вечной мерзлоты заметно уменьшит тот "бюджет" выбросов, который человечество может позволить себе потратить перед тем, как климат пройдет "точку невозврата". Особая опасность заключается в том, что этот процесс длится столетиями и его нельзя мгновенно остановить, уменьшив выбросы", - заявил Томас Гассер (Thomas Gasser) из Международного института анализа прикладных систем в Лаксенбурге (Австрия).

В последние годы климатологи всерьез обеспокоились тем, что потепление Арктики приведет к быстрому исчезновению всех запасов вечной мерзлоты, возникших в почве Сибири, Аляски и приполярных регионов Канады во времена последнего оледенения. По текущим прогнозам, примерно треть вечной мерзлоты в южных регионах Сибири и Аляски исчезнет к концу текущего столетия.

Таяние вечной мерзлоты, как сегодня считают ученые, высвободит огромное количество органики, вмерзшей в почву и накапливавшейся там за миллионы лет оледенения. Эти растительные и животные останки начнут гнить, выделяя метан и углекислоту в атмосферу, а также гореть в ходе стихийных пожаров, что еще больше ускорит глобальное потепление.

Все эти процессы, как отмечает Гассер, не учитывались во время переговоров по Парижскому климатическому соглашению, заключенному в декабре 2015 года. В результате этого те добровольные обязательства по сокращению выбросов, которые взяли на себя страны, могут быть чрезмерно мягкими и не позволят участникам соглашения удержать глобальное потепление на отметке в 1,5-2 градуса Цельсия.

Австрийские климатологи проверили, как сильно таяние вечной мерзлоты будет влиять на исполнение Парижских соглашений, создав компьютерную модель, учитывавшую этот источник парниковых газов.

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Эти расчеты неожиданным образом показали, что данный природный процесс "откусит" очень весомую часть углеродного бюджета Парижского соглашения, причем сила его влияния будет сильно расти в тех случаях, если не все страны будут соблюдать обязательства или реализовать их опциональные части.
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 Теги: климат, соглашения

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Сегодня, 18:42 » Автор: Едгар Букмирза
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