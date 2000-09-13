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Раздел: Невероятное  
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Мимо Земли пролетели два незамеченных заранее астероида

Мимо Земли пролетели два незамеченных заранее астероида Объекты могли уничтожить нашу планету в случае столкновения.

Как оказалось, мимо нашей планеты недавно пролетело два астероида приличных размеров. Они вполне могли уничтожить планету в случае падения. Благо опасность миновала. В НАСА по какой-то причине опасность не заметили, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Астероиды являются главной угрозой нашей планеты. Падение одного космического тела даже не самых больших размеров способно стать причиной катастрофических перемен. Для обеспечения безопасности американское космическое агентство постоянно мониторит околоземное пространство при помощи различного оборудования, которого, по всей видимости, недостаточно.

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Особо опасные тела получили название 2018 RY5 и RZ5. Эксперты определили, что астероиды «пробежали» на расстоянии всего лишь в 0,47 и 0,13 лунных дистанций 12 сентября и 13. Если бы гравитация Земли затянула объекты, то мы бы уже не существовали.
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 Теги: Земля, астероиды

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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