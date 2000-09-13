Раздел: Невероятное
На архивном видео NASA нашли странный объект в форме шара
Ролик снят с борта МКС еще в 1999 году.
Представленное ниже видео было показано в 1999 году на телеканале «NASA TV», принадлежащем американскому национальному космическому агентству, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
В настоящий момент на официальном сайте ведомства невозможно найти даже упоминания о данном ролике, и уфологи догадываются, почему. Исследователи НЛО и внеземных цивилизаций нашли старую оцифрованную с видеокассеты запись данного эфира и поспешили поделиться ею с пользователями Всемирной паутины.
Необычный материал демонстрирует американский модуль Международной космической станции, возле которого неожиданно пролетает загадочный объект, подозрительно похожий на сравнительно крупную металлическую сферу. НЛО заметен в кадре всего несколько секунд, однако его невозможно спутать с дефектом съемки или каким-нибудь отблеском в объективе камеры. Уфологи убеждены, что это был летательный аппарат инопланетного происхождения. Канадский специалист Джефф Фрайзер высказывает мнение:
Перед нами явно беспилотник «зеленых человечков», заинтересовавшихся деятельностью землян на орбите и появлением там МКС. В последствие мы будем иметь неоднократные доказательства того, что пришельцы пристально следят за Международной космической станцией. В данном случае специалистам НАСА посчастливилось зафиксировать одного из первых разведчиков возле МКС, причем сотрудники американского космического агентства, судя по всему, не сразу заметили его на видео…
Существует мнение, будто представители инопланетных цивилизаций весьма заинтересованы прогрессом человечества в освоении космоса. Несмотря на это, пришельцы не торопятся помогать нам. Так называемая «гипотеза зоопарка», выдвинутая в 1973 году американским астрономом Джоном Боллом, гласит, что сверхразумные инопланетяне предпочитают наблюдать за нами, не вмешиваясь в нашу жизнь, и открытый контакт произойдет тогда, когда мы достигнем некоего уровня развития.
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Судя по всему, его мы не достигли до сих пор и еще неизвестно когда достигнем. Так что человечеству остается лишь посылать сигналы в далекий космос в поисках братьев по разуму – очевидно, таких же слаборазвитых, как мы сами…
Представленное ниже видео было показано в 1999 году на телеканале «NASA TV», принадлежащем американскому национальному космическому агентству, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
В настоящий момент на официальном сайте ведомства невозможно найти даже упоминания о данном ролике, и уфологи догадываются, почему. Исследователи НЛО и внеземных цивилизаций нашли старую оцифрованную с видеокассеты запись данного эфира и поспешили поделиться ею с пользователями Всемирной паутины.
Необычный материал демонстрирует американский модуль Международной космической станции, возле которого неожиданно пролетает загадочный объект, подозрительно похожий на сравнительно крупную металлическую сферу. НЛО заметен в кадре всего несколько секунд, однако его невозможно спутать с дефектом съемки или каким-нибудь отблеском в объективе камеры. Уфологи убеждены, что это был летательный аппарат инопланетного происхождения. Канадский специалист Джефф Фрайзер высказывает мнение:
Перед нами явно беспилотник «зеленых человечков», заинтересовавшихся деятельностью землян на орбите и появлением там МКС. В последствие мы будем иметь неоднократные доказательства того, что пришельцы пристально следят за Международной космической станцией. В данном случае специалистам НАСА посчастливилось зафиксировать одного из первых разведчиков возле МКС, причем сотрудники американского космического агентства, судя по всему, не сразу заметили его на видео…
Существует мнение, будто представители инопланетных цивилизаций весьма заинтересованы прогрессом человечества в освоении космоса. Несмотря на это, пришельцы не торопятся помогать нам. Так называемая «гипотеза зоопарка», выдвинутая в 1973 году американским астрономом Джоном Боллом, гласит, что сверхразумные инопланетяне предпочитают наблюдать за нами, не вмешиваясь в нашу жизнь, и открытый контакт произойдет тогда, когда мы достигнем некоего уровня развития.
Читайте также: Мимо Земли пролетели два незамеченных заранее астероида
Судя по всему, его мы не достигли до сих пор и еще неизвестно когда достигнем. Так что человечеству остается лишь посылать сигналы в далекий космос в поисках братьев по разуму – очевидно, таких же слаборазвитых, как мы сами…
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