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Раздел: Невероятное  
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В Сети напомнили о пророчестве ясновидящего на ближайшие годы

В Сети напомнили о пророчестве ясновидящего на ближайшие годы Предсказание было сделано около 70 лет назад.

В 50-е годы прошлого столетия пророк Лаврентий Черниговский заявил, что случится война, которая полностью очистит некоторые территории от людей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Затем слабым личностям Господь пошлет болезни, чтобы те скорее отправились в другой мир. При становлении на земле антихриста никаких болезней уже не будет, то есть вирусы исчезнут. Очередные войны будут не для покаяния, а для истребления.

Подобные заявления исходили и от других ясновидящих. Получается, что во времена беспредела человечество перестанет болеть и умирать. Более того, невозможным даже будет самоубийство. Еврейские мистики обвинят во всём постройку Третьего Храма.

Что именно повлечет изменение биологических процессов человека, их ускорение? Некоторые теоретики заговора уверены, что в древности кто-то сократил продолжительность жизни людей. Так, к примеру, биологические процессы практически всех видов животных на Земле соответствует пропорции 1/7, где 1 – время половой зрелости, а 7 – длительность существования. Люди же достигают зрелости только в 13-15 лет, а умирают примерно в 60-70 лет. Пропорция получается намного меньше. В древности человек доживал максимум до 50 лет, это очень мало.

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Возможно, уже через три-пять лет люди будут жить минимум несколько веков. Последнее время в сети публикуются различные исследования, в ходе которых была доказана возможность регенерации клеток человека. Восстановление клеточной структуры как раз и приведет к долголетию.
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 Теги: пророчество, длительность жизни

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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