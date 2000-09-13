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Женщина рассказала о встрече с пришельцем, похожим на богомола

Женщина рассказала о встрече с пришельцем, похожим на богомола Очевидица нарисовала портрет посетившего ее существа.

На сайте Reddit была размещена история от пользователя с ником "catphistopheles" о визите существа, похожего на насекомое, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.

"В ту ночь я с трудом заснула из-за проблем с носом и нашим надоедливым котом. Засыпала я лежа на спине и обычно я так не сплю, для меня это очень неудобно.

Едва я погрузилась в сон, как тут же что-то выдернуло меня из царства грез и я проснулась, а проснувшись поняла, что в нашей с мужем спальне есть кто-то еще.

Я сразу уточняю, что то, что я увидела, не было сном, я всегда понимаю, если я вижу сон, там краски всегда более насыщенные и даже люди обычно красивее, чем на самом деле. И мне никогда не снились места вроде моей комнаты.

Было тихо, мой муж как обычно храпел рядом со мной, а у другого конца кровати стоял вентилятор и у него мигала красная лампочка индикатора. И тут что-то темное перегородило ее. Нечто уселось прямо на мой живот! Я была поражена увиденным, но почему-то не закричала, мы просто несколько секунд смотрели друг на друга.

Это было существо с сердцевидным лицом и с массивными надбровными дугами в форме буквы "М". За ними шел удлиненный череп как у тех пришельцев из последнего фильма про Индиану Джонса, под надбровными дугами находились глубокие круглые глазницы, в которых виднелись темные глаза. Глаза были большими, но округлыми, то есть не такими, какими обычно рисуют у инопланетян.

Под глазами лицо становилось более узким и заканчивалось маленьким подбородком. Рта я не помню или он был очень крошечным, а ниже крупной головы находилось тощее и очень костлявое тельце. В целом казалось, что существо весит меньше, чем мой 2-летний ребенок.

Пока я его рассматривала, мой муж заворочался во сне и существо повернуло к нему голову. В профиль его лицо оказалось совершенно плоским, практически как у пришельца E.T. из фильма Спилберга. Потом оно снова повернулось ко мне. В этот момент я с большим трудом, словно в замедленном движении, подняла свою руку и дотронулась до его щеки.

Его кожа на ощупь была тонкой и казалась подвижной. Мне она напомнила тоненькую нежную кожу ящериц анолисов. Она была прохладной и под ней отчетливо ощущались кости, то есть там очевидно не было никакой жировой прослойки.

Вдруг это существо стало издавать мягкие тикающие звуки и наклонило голову вперед. Тиканье стало глубже, сильнее, а потом замедлилось, словно и время замедлилось. Потом я ощутила сильный оглушающий шум в ушах и мои руки безвольно упали как вареные макаронины, а глаза закатились.

Помню как я успела подумать "о боже мой, нет" и с остатками сил повернула голову в сторону мужа. И едва я сделала это как все словно выключилось. Я очнулась и села в постели. Существа в комнате не было, но в этот же момент в соседней комнате громко закричал мой ребенок и его крик не был похож на обычное хныканье из-за грязного подгузника или голода.

Я вскочила и кинулась к нему, с ним все было в порядке, но я не выпускала его из рук, пока он не успокоился и не заснул. Все это произошло два года назад и все это время я старалась не думать об этом и не вспоминать о случившемся. Но потом я погуглила и прочитала про пришельцев и узнала, что они могут издавать тикающие звуки когда пытаются общаться.

Все это слишком тяжело для моего уровня комфорта, но я нарисовала это существо. Может быть кто-то еще встречался с подобным".

Женщина рассказала о встрече с пришельцем, похожим на богомола


В комментариях к этому рассказу пользователи сайта высказали версии, что может быть это все было видением во время сонного паралича или пограничного состояния. Однако многие нашли это сообщение реальным рассказом о сверхъестественном опыте.

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Отвечая на комментарии пользователей, "catphistopheles" написала, что существо хоть и кажется на ее рисунке похожим на типичных "серых" пришельцев, на самом деле оно показалось ей больше похожим на богомолоподобное насекомое. Особенно к этому располагали его глаза. Но кожа его была все-таки похожа на кожу ящерицы.
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 Теги: пришелец, богомол

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Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
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