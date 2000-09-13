Раздел: Невероятное
Илон Маск рассказал, кто станет первым "лунным туристом"
Миллиардер из Японии облетит Луну и вернется на Землю.
Глава компании SpaceX Илон Маск представил первого туриста, который будет отправлен в путешествие вокруг Луны. Об этом сообщается в трансляции на сайте компании, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Главное.
Первым "космическим туристом" на Луне оказался японский миллиардер Юсаку Маэдзава, состояние которого оценивается 2,9 млрд. долларов. Он является основателем крупнейшего онлайн-магазина Японии Zozotown.
Маэдзава отказался назвать сумму за путешествие к Луне, но рассказал, что уже сделал предоплату. Илон Маск рассказал, что сумма "значительная" и может оказать влияние на разработку ракеты Big Falcon Rocket.
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В компании отметили, что путешествие будет длиться около недели. Ракета с туристом должна пролететь на расстоянии в 200 километров от Луны.
Глава компании SpaceX Илон Маск представил первого туриста, который будет отправлен в путешествие вокруг Луны. Об этом сообщается в трансляции на сайте компании, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Главное.
Первым "космическим туристом" на Луне оказался японский миллиардер Юсаку Маэдзава, состояние которого оценивается 2,9 млрд. долларов. Он является основателем крупнейшего онлайн-магазина Японии Zozotown.
Маэдзава отказался назвать сумму за путешествие к Луне, но рассказал, что уже сделал предоплату. Илон Маск рассказал, что сумма "значительная" и может оказать влияние на разработку ракеты Big Falcon Rocket.
Читайте также: Женщина рассказала о встрече с пришельцем, похожим на богомола
В компании отметили, что путешествие будет длиться около недели. Ракета с туристом должна пролететь на расстоянии в 200 километров от Луны.
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