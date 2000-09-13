» » Ближайшая к Земле экзопланета может быть пригодной для жизни
Раздел: Невероятное  
0

Ближайшая к Земле экзопланета может быть пригодной для жизни

Ближайшая к Земле экзопланета может быть пригодной для жизниИсследования планеты ранее показывали, что солнечная активность орбиты Проксимы слишком велика и там нет условий для жизни.

Ученые агентства NASA подтвердили, что планета Проксима b, которая вращается на орбите Проксимы Центавра, очень вероятно является пригодной для жизни, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Планету обнаружили в 2016-м в так называемой "зоне Златовласки". Изначально исследования привели к выводу, что солнечная активность Проксимы Центавра слишком велика, чтобы на планете могли сохраниться атмосфера или вода в жидком виде.

Читайте также: Астрономы получили снимок карликовой галактики из созвездия Феникса

Однако теперь ученые NASA утверждают, что условия планеты все же могут быть пригодными для жизни.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: NASA, планета

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:20 » Автор: Богдан Процив
     178
     0

Похожие новости по теме

Ученые нашли пригодную для жизни планету Ученые нашли пригодную для жизни планету

Планету окружало плотное водородное облако.

Сокрушение надежд: ученые опровергли слухи о жизни на Proxima b Сокрушение надежд: ученые опровергли слухи о жизни на Proxima b

Все из-за вспышки, которая "поджарила" планету.

Ученые поражены: вспышка на Проксима Центавра могла уничтожить жизнь на другой планете Ученые поражены: вспышка на Проксима Центавра могла уничтожить жизнь на другой планете

Хотя этого и не заметили с первого раза, сейчас очевидно, что вспышка могла вмешаться в существование другой планеты.

Ученые раскрыли тайну Ученые раскрыли тайну "второй Земли"

Астрономы выяснили, что "вторая Земля" оказалась частью тройной системы.

Ученые обнаружили планету, пригодную для жизни Ученые обнаружили планету, пригодную для жизни

Астрономы обсерватории ESO подтвердили слухи об открытии планеты у Проксимы Центавра.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх