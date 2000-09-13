Раздел: Невероятное
Ближайшая к Земле экзопланета может быть пригодной для жизни
Исследования планеты ранее показывали, что солнечная активность орбиты Проксимы слишком велика и там нет условий для жизни.
Ученые агентства NASA подтвердили, что планета Проксима b, которая вращается на орбите Проксимы Центавра, очень вероятно является пригодной для жизни, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Планету обнаружили в 2016-м в так называемой "зоне Златовласки". Изначально исследования привели к выводу, что солнечная активность Проксимы Центавра слишком велика, чтобы на планете могли сохраниться атмосфера или вода в жидком виде.
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Однако теперь ученые NASA утверждают, что условия планеты все же могут быть пригодными для жизни.
Ученые агентства NASA подтвердили, что планета Проксима b, которая вращается на орбите Проксимы Центавра, очень вероятно является пригодной для жизни, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Планету обнаружили в 2016-м в так называемой "зоне Златовласки". Изначально исследования привели к выводу, что солнечная активность Проксимы Центавра слишком велика, чтобы на планете могли сохраниться атмосфера или вода в жидком виде.
Читайте также: Астрономы получили снимок карликовой галактики из созвездия Феникса
Однако теперь ученые NASA утверждают, что условия планеты все же могут быть пригодными для жизни.
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