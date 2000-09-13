Раздел: Невероятное
Астрономы нашли планету Вулкан из «Звездного пути»
Исследователям удалось обнаружить планету, похожую на родину Спока.
Ученые из Флоридского университета и Университета штата Теннеси заявили о том, что на расстоянии 16 световых лет от Земли располагается экзопланета, которая напоминает планету Вулкан – родину Спока из "Звездного пути". Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua, планета в два раза больше Земли и совершает оборот вокруг своей звезды за 42 дня.
Связь планеты с романами Джина Родденберри и экранизациями его работ в целом основана на взаимосвязи самой суперземли с ее материнской звездой. У карлика К-класса HD 26965 есть еще несколько обозначений, среди которых - Кейда и 40 Эридана А. Как объясняют ученые, планета Вулкан из канона "Стартрека" - вторая планета в системе 40 Эридана А (40 Эридана А II). В 1991 году Родденберри и члены Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики подтвердили, что в системе HD 26965 действительно присутствует фантастическая планета, и вот теперь ее нашли.
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Исследователи подчеркивают, что звезду можно увидеть невооруженным глазом, в отличие от большинства светил, у которых были найдены экзопланеты.
Ученые из Флоридского университета и Университета штата Теннеси заявили о том, что на расстоянии 16 световых лет от Земли располагается экзопланета, которая напоминает планету Вулкан – родину Спока из "Звездного пути". Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua, планета в два раза больше Земли и совершает оборот вокруг своей звезды за 42 дня.
Связь планеты с романами Джина Родденберри и экранизациями его работ в целом основана на взаимосвязи самой суперземли с ее материнской звездой. У карлика К-класса HD 26965 есть еще несколько обозначений, среди которых - Кейда и 40 Эридана А. Как объясняют ученые, планета Вулкан из канона "Стартрека" - вторая планета в системе 40 Эридана А (40 Эридана А II). В 1991 году Родденберри и члены Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики подтвердили, что в системе HD 26965 действительно присутствует фантастическая планета, и вот теперь ее нашли.
Читайте также: Опубликован первый снимок с телескопа TESS
Исследователи подчеркивают, что звезду можно увидеть невооруженным глазом, в отличие от большинства светил, у которых были найдены экзопланеты.
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