Раздел: Невероятное
Названа причина массовой гибели древних цивилизаций
Процесс глобализации мог привести к синхронному краху многих цивилизаций.
Ученые Университета Вайоминга (США) пришли к выводу, что древние цивилизации, существовавшие в последние 10 тысяч лет, были синхронизированы друг с другом, на что указывают приблизительно совпадающие друг с другом изменения в потреблении ресурсов и энергии. Таким образом, различные культуры оказывались связаны друг с другом в результате глобализации, и гибель одной из них провоцировала исчезновение других. Статья исследователей опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на lenta.ru.
Исследователи проанализировали исторические записи (за последние 130 лет) и данные радиоуглеродного анализа древесины, древесного угля, костей и других образцов возрастом до 10 тысяч лет, взятых с различных участков США, Австралии, Великобритании, северной части Чили и других стран. На основе этой информации ученым удалось оценить потребление энергии (в виде пищи и корма для сельскохозяйственных животных, ископаемого топлива, электричества) человеческими обществами в различные периоды времени. Специалисты также сравнили ритмичные изменения в потреблении энергии между цивилизациями в разных регионах Земли и оценили уровень синхронизации.
Оказалось, что уровни потребления энергии у древних человеческих культур действительно осциллировали в ритме друг с другом, однако уровень синхронизации падал с увеличением географического расстояния между народами. Ученые объясняют такой результат тем, что между обществами существовали связи, которые существовали в течение как короткого промежутка времени (торговые, миграционные и политические), так и тысяч лет (общая экономическая политика).
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Однако процесс глобализации мог привести к синхронному краху многих цивилизаций. Люди стремятся развивать инфраструктуру, чтобы сделать приток ресурсов более стабильным в масштабе десятилетий или столетий, однако из-за этого социально-экономические системы становятся более специализированными и уязвимыми к значительным изменениям окружающей среды. По мнению исследователей, это необходимо учитывать в политике устойчивого развития, которая предполагает взаимодействие различных стран и согласованное использование ресурсов.
Ученые Университета Вайоминга (США) пришли к выводу, что древние цивилизации, существовавшие в последние 10 тысяч лет, были синхронизированы друг с другом, на что указывают приблизительно совпадающие друг с другом изменения в потреблении ресурсов и энергии. Таким образом, различные культуры оказывались связаны друг с другом в результате глобализации, и гибель одной из них провоцировала исчезновение других. Статья исследователей опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на lenta.ru.
Исследователи проанализировали исторические записи (за последние 130 лет) и данные радиоуглеродного анализа древесины, древесного угля, костей и других образцов возрастом до 10 тысяч лет, взятых с различных участков США, Австралии, Великобритании, северной части Чили и других стран. На основе этой информации ученым удалось оценить потребление энергии (в виде пищи и корма для сельскохозяйственных животных, ископаемого топлива, электричества) человеческими обществами в различные периоды времени. Специалисты также сравнили ритмичные изменения в потреблении энергии между цивилизациями в разных регионах Земли и оценили уровень синхронизации.
Оказалось, что уровни потребления энергии у древних человеческих культур действительно осциллировали в ритме друг с другом, однако уровень синхронизации падал с увеличением географического расстояния между народами. Ученые объясняют такой результат тем, что между обществами существовали связи, которые существовали в течение как короткого промежутка времени (торговые, миграционные и политические), так и тысяч лет (общая экономическая политика).
Читайте также: Стала известна причина массовой гибели лебедей на Буковине
Однако процесс глобализации мог привести к синхронному краху многих цивилизаций. Люди стремятся развивать инфраструктуру, чтобы сделать приток ресурсов более стабильным в масштабе десятилетий или столетий, однако из-за этого социально-экономические системы становятся более специализированными и уязвимыми к значительным изменениям окружающей среды. По мнению исследователей, это необходимо учитывать в политике устойчивого развития, которая предполагает взаимодействие различных стран и согласованное использование ресурсов.
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