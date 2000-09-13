Раздел: Невероятное
Ученые нашли следы крупнейшего цунами в Великобритании
Находка подтвердила опасность цунами в будущем.
Ранее ученые считали, что катастрофические цунами случаются один раз в сто тысяч лет. Однако эксперты из Британской геологической службы и Университета Данди раскритиковали эту теорию. Так, специалистам удалось найти следы огромного цунами, случившегося полторы тысячи лет назад, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Гигантская волна в древности «укрыла» Шетландские острова. Ученые пришли к такому выводу, когда анализировали горные породы. Песок толщиной семь сантиметров, если верить анализу, образовался в один миг. Это говорит лишь об одном – цунами. Темный торф, в свою очередь, наслаивался на протяжении долгого времени.
Исследования дают понять, что опасность намного серьезнее, чем мы сейчас представляем. До этого времени данные геологов свидетельствовали только об одном случае цунами, которое произошло 8 тысяч лет назад.
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Тогда нехилые волны возникли вследствие оползня Стурегга, который возник на северо-западе от настоящих границ Норвегии. Волна высотой двадцать метров смогла проникнуть на 80 км вглубь островов Британии.
Ранее ученые считали, что катастрофические цунами случаются один раз в сто тысяч лет. Однако эксперты из Британской геологической службы и Университета Данди раскритиковали эту теорию. Так, специалистам удалось найти следы огромного цунами, случившегося полторы тысячи лет назад, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Гигантская волна в древности «укрыла» Шетландские острова. Ученые пришли к такому выводу, когда анализировали горные породы. Песок толщиной семь сантиметров, если верить анализу, образовался в один миг. Это говорит лишь об одном – цунами. Темный торф, в свою очередь, наслаивался на протяжении долгого времени.
Исследования дают понять, что опасность намного серьезнее, чем мы сейчас представляем. До этого времени данные геологов свидетельствовали только об одном случае цунами, которое произошло 8 тысяч лет назад.
Читайте также: Женщина рассказала о встрече с пришельцем, похожим на богомола
Тогда нехилые волны возникли вследствие оползня Стурегга, который возник на северо-западе от настоящих границ Норвегии. Волна высотой двадцать метров смогла проникнуть на 80 км вглубь островов Британии.
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