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Виртуальный археолог нашел кирпичи на поверхности Марса

Виртуальный археолог нашел кирпичи на поверхности Марса Идеально ровные камни обнаружены на снимках с поверхности планеты.

Тайванский уфолог Скотт Уоринг убежден, что американское национальное космическое агентство намеренно усложняет работу независимым исследователям вроде него, обесцвечивая снимки Марса и делая их однотонными, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

На самом деле ландшафт Красной планеты, мол, похож на земные пустыни и может похвастаться сравнительным многообразием цветов, в том числе и голубым небом (смотрите видео ниже).

По этой причине, уверяет Уоринг, энтузиасты, эти неутомимые онлайн-археологи, могут искать марсианские артефакты, ориентируясь исключительно на их форму.

Именно такой методике следовал и сам Скотт, когда обнаружил на днях очередную марсианскую аномалию. По словам исследователя, он заметил на случайном снимке Красной планеты… вертикально стоящий кирпич! Казалось бы, вполне обычное зрелище для Земли, однако откуда кирпичу взяться на далеком небесном теле, куда, если верить ортодоксальным ученым, никогда не ступала нога разумного существа?



Уоринг не сомневается в том, что его находка имеет рукотворное происхождение. Посудите сами: каковы шансы того, что природа создаст кусок горной породы в виде прямоугольного параллелепипеда? Очевидно, что они стремятся к нулю.

Кстати, подобные артефакты обнаружены на Марсе не впервые. На снимках, сделанных ровером Curiosity, дотошные виртуальщики находили даже кирпичную кладку (смотрите видео ниже), однако и это мало в чем убеждало скептиков и никак не заставляло сотрудников NASA признать очевидное: на Красной планете некогда существовала разумная жизнь, наподобие земной (если не оттолкнуться от еще более смелой теории, что именно с Марса люди спустились на Землю).



К слову добавим, что на Марсе находили также объекты, похожие на инсектоидов и гуманоидов, фрагменты статуй и руины зданий, оружие и инструменты, как и многое другое, что вполне может послужить косвенными доказательствами существования здесь некогда высокоразвитой цивилизации.

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Сам же тайванец убежден, что сегодня он продемонстрировал миру нечто, что может перевернуть представление о Марсе даже у ярых скептиков. В этот раз речь, дескать, не может идти о парейдолической иллюзии, обмане зрения или дефекте съемки. Где-то на Красной планете лежит идеально ровный кирпич, и можно только догадываться, откуда он там взялся…
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 Теги: Марс, кирпич

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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