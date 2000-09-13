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Раздел: Невероятное  
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Конспирологи поделились страшным прогнозом на 19 сентября

Конспирологи поделились страшным прогнозом на 19 сентября Земле предсказали очередной конец света.

Уфологи и конспирологи заметили просветы в облаках, которые, по их мнению, возникли из-за входа в атмосферу нашей планеты космического тела Нибиру, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Уже сегодня, 19 сентября, намечается столкновение Земли с планетой Х. Космические агентства почему-то не бьют тревогу. Может, они просто скрывают правду?

Все здравомыслящие люди понимают, что ничего подобного в принципе произойти не может, однако некоторые псевдоэксперты и журналисты верят в приведенные заявления.

Ранее в сети уже всплывала новость о столкновении Земли с Нибиру. Это заявление будет уже вторым случаем предсказаний за последний месяц. Уфологи в качестве доказательства своей теории приводят шумеро-аккадские записи, в которых, как ни странно, не сказано ничего конкретного о планете Х. Данные о космическом объекте на месопотамских табличках идут отрывками, плюс, в них не оговаривается конкретная планета.

За последние годы теорий о Нибиру возникло немало. В незамеченное пока что космическое тело верят даже некоторые ученые, не говоря уже об уфологах и конспирологах.

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Если бы в атмосферу Земли вошел объект, то катастрофа случилась бы в тот же день.
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 Теги: Нибиру, столкновение

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Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
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