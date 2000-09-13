Раздел: Невероятное
Ученые предсказали крупнейшую магнитную бурю
Вспышки на солнце были спрогнозированы специальным алгоритмом.
Уже около десяти дней пользователи сети гадают на счет закрытия солнечной обсерватории в Нью-Мексико. Согласно последней версии, в обсерватории находилось шпионское оборудование китайцев, поскольку здание расположено неподалеку военных объектов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
На самом же деле причина может скрываться совсем в другом. Согласно сообщению господина Hal Turnerа, который имеет связи в ФБР, так как в прошлом сам там работал, скоро на Земле повторится сюжет 1859 года, когда в результате мощной солнечной вспышки на Земле случилась магнитная буря невероятной силы. Многие приборы и двигатели того времени сгорели, на экваторе наблюдалось северное сияние.
Ученые из закрытой обсерватории якобы разработали алгоритм, предсказывающий мощнейшие магнитные бури. Если верить последним данным, то в ближайшее время история 1859 года повторится с вероятностью 80%. Только в этот раз выйдет из строя значительно больше техники (за несколько веков человечество сделало огромный шаг в развитии). Исчезнет интернет, мобильная связь, выйдут из строя спутники.
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ФБР решило немедленно вмешаться в течение событий, чтобы проверить достоверность информации. В итоге было принято решение эвакуировать всех работников обсерватории.
Уже около десяти дней пользователи сети гадают на счет закрытия солнечной обсерватории в Нью-Мексико. Согласно последней версии, в обсерватории находилось шпионское оборудование китайцев, поскольку здание расположено неподалеку военных объектов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
На самом же деле причина может скрываться совсем в другом. Согласно сообщению господина Hal Turnerа, который имеет связи в ФБР, так как в прошлом сам там работал, скоро на Земле повторится сюжет 1859 года, когда в результате мощной солнечной вспышки на Земле случилась магнитная буря невероятной силы. Многие приборы и двигатели того времени сгорели, на экваторе наблюдалось северное сияние.
Ученые из закрытой обсерватории якобы разработали алгоритм, предсказывающий мощнейшие магнитные бури. Если верить последним данным, то в ближайшее время история 1859 года повторится с вероятностью 80%. Только в этот раз выйдет из строя значительно больше техники (за несколько веков человечество сделало огромный шаг в развитии). Исчезнет интернет, мобильная связь, выйдут из строя спутники.
Читайте также: Конспирологи поделились страшным прогнозом на 19 сентября
ФБР решило немедленно вмешаться в течение событий, чтобы проверить достоверность информации. В итоге было принято решение эвакуировать всех работников обсерватории.
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