» » Ученые предсказали крупнейшую магнитную бурю
Раздел: Невероятное  
0

Ученые предсказали крупнейшую магнитную бурю

Ученые предсказали крупнейшую магнитную бурю Вспышки на солнце были спрогнозированы специальным алгоритмом.

Уже около десяти дней пользователи сети гадают на счет закрытия солнечной обсерватории в Нью-Мексико. Согласно последней версии, в обсерватории находилось шпионское оборудование китайцев, поскольку здание расположено неподалеку военных объектов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

На самом же деле причина может скрываться совсем в другом. Согласно сообщению господина Hal Turnerа, который имеет связи в ФБР, так как в прошлом сам там работал, скоро на Земле повторится сюжет 1859 года, когда в результате мощной солнечной вспышки на Земле случилась магнитная буря невероятной силы. Многие приборы и двигатели того времени сгорели, на экваторе наблюдалось северное сияние.

Ученые из закрытой обсерватории якобы разработали алгоритм, предсказывающий мощнейшие магнитные бури. Если верить последним данным, то в ближайшее время история 1859 года повторится с вероятностью 80%. Только в этот раз выйдет из строя значительно больше техники (за несколько веков человечество сделало огромный шаг в развитии). Исчезнет интернет, мобильная связь, выйдут из строя спутники.

Читайте также: Конспирологи поделились страшным прогнозом на 19 сентября

ФБР решило немедленно вмешаться в течение событий, чтобы проверить достоверность информации. В итоге было принято решение эвакуировать всех работников обсерватории.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: магнитная буря, прогноз

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:23 » Автор: Евгений Шевченко
     825
     0

Похожие новости по теме

Конспирологи поделились страшным прогнозом на 19 сентября Конспирологи поделились страшным прогнозом на 19 сентября

Земле предсказали очередной конец света.

Американские спецслужбы неожиданно закрыли одну из обсерваторий Американские спецслужбы неожиданно закрыли одну из обсерваторий

ФБР закрыло наблюдательный пункт в Нью-Мексико.

Ученые предрекают появление смертоносной солнечной вспышки Ученые предрекают появление смертоносной солнечной вспышки

Солнечная энергия может обернутся против жителей Земли.

Сильная буря на Солнце угрожает Земле Сильная буря на Солнце угрожает Земле

Мощная геомагнитная буря способна вывести из строя всю электронику.

На Землю внезапно обрушилась магнитная буря На Землю внезапно обрушилась магнитная буря

В ближайшие дни солнечная активность будет иметь невысокий характер.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх