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Раздел: Невероятное  
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Британцы научились ловить космический мусор сетью

Британцы научились ловить космический мусор сетьюRemoveDebris проведет еще три эксперимента.

Британский спутник провел эксперимент по уборке космического мусора при помощи сети, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ria.ru.

Как сообщает издание, в понедельник спутник провел свой первый пробный запуск и выпустил в космос объект размером с коробку для обуви. Затем с расстояния семи метров спутник выпустил сеть шириной пять метров для захвата этого объекта, имитировавшего космический мусор. Если бы сеть использовалась для захвата настоящего космического мусора, то спутник бы отбуксировал его на более низкую орбиту, а после мусор сгорел бы при входе в атмосферу.

"Мы в абсолютном восторге… Цель вращалась, чего мы не ожидали", - заявил Гульельмо Альетти (Guglielmo Aglietti), научный руководитель эксперимента RemoveDebris.

По словам Альетти, сети будут использоваться для уборки крупного мусора, например, вышедших из строя спутников.

Руководитель проекта отметил, что одной из самых опасных ситуаций при уборке мусора в космосе является столкновение двух больших объектов, которое может привести к увеличению скорости движения мусора и цепи дальнейших столкновений, в результате которых могут быть повреждены военные и коммуникационные спутники.

Газета добавляет, что существует около полумиллиона объектов размером больше, чем теннисный мяч, двигающихся по орбите Земли со скоростью достаточной для того, чтобы разрушать спутники.

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Также издание сообщает, что, по плану, RemoveDebris проведет еще три эксперимента. В течение месяца будет протестирована система навигации, которая использует камеры и лазеры для наблюдения за частицами мусора. В новом году будет проводиться опыт по использованию гарпуна для протыкания космического мусора. В конце концов, он будет выпускать специальный "якорь", который относит мусор в атмосферу Земли, где он сгорает.
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 Теги: космический мусор, сеть

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Сегодня, 18:42 » Автор: Едгар Букмирза
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