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Астрономы открыли уникальную планету

Астрономы открыли уникальную планетуТелескоп "Кеплер" и ряд наземных обсерваторий открыли тысячи планет за пределами Солнечной системы.

Ученые обнаружили крайне необычную "супер-Землю" на небольшом расстоянии от Земли, похожую по своему облику и положению на знаменитый Вулкан, родину мистера Спока из сериала Star Trek. Их выводы были представлены в журнале MNRAS.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на hightech.fm.

"Фанаты "Звездного пути" хорошо знакомы с этой звездной системой - именно здесь, как указывают различные карты и сам создатель сериала, Джин Роденберри, должна находиться планета Вулкан. Она, как в сериале, так и в реальности, вращается вокруг центральной звезды этой тройной системы", - рассказывает Грегори Генри (Gregory Henry), астроном из университета Теннесси в Нэшвилле (США).

За последние годы, как рассказывают ученые, телескоп "Кеплер" и ряд наземных обсерваторий открыли тысячи планет за пределами Солнечной системы. Большая часть из них оказалась "горячими юпитерами", крупными газовыми гигантами, или же "суперземлями" - каменистыми планетами, чья масса в 1,8-3 раза больше земной.

Несмотря на это, астрономам все же удалось обнаружить несколько десятков потенциально обитаемых планет, многие из которых напоминают по своему облику различные планеты из научно-фантастических книг, сериалов и фильмов. К примеру, сегодня ученые знают о существовании примерно дюжины аналогов Татуина из "Звездных войн" - планет, вращающихся вокруг нескольких звезд одновременно.

Генри и его коллеги добавили к их числу и потенциальную родину мистера Спока, одного из главных героев сериала Star Trek, изучая данные, полученные проектом Dharma Planet Survey в рамках наблюдений за ближайшими к Земле звездами.

Участники этой инициативы уже несколько лет пытаются найти следы существования экзопланет, вращающихся по вытянутым или далеким орбитам вокруг далеких звезд, наблюдая за небольшими периодическими сдвигами в их спектре, связанными с гравитационными взаимодействиями светил и их спутников.

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Только сейчас им удалось открыть первую планету, наблюдая за HD 26965, или 40 Эридана, одной из ближайших тройных звездных систем по отношению к Солнцу и Земле. Эта звездная "семья" состоит из одной солнцеподобной звезды, а также белого и красного карлика, вращающихся вокруг более крупного светила.
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Сегодня, 19:46 » Автор: Едгар Букмирза
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