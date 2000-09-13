Раздел: Невероятное
Астрономы открыли уникальную планету
Телескоп "Кеплер" и ряд наземных обсерваторий открыли тысячи планет за пределами Солнечной системы.
Ученые обнаружили крайне необычную "супер-Землю" на небольшом расстоянии от Земли, похожую по своему облику и положению на знаменитый Вулкан, родину мистера Спока из сериала Star Trek. Их выводы были представлены в журнале MNRAS.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на hightech.fm.
"Фанаты "Звездного пути" хорошо знакомы с этой звездной системой - именно здесь, как указывают различные карты и сам создатель сериала, Джин Роденберри, должна находиться планета Вулкан. Она, как в сериале, так и в реальности, вращается вокруг центральной звезды этой тройной системы", - рассказывает Грегори Генри (Gregory Henry), астроном из университета Теннесси в Нэшвилле (США).
За последние годы, как рассказывают ученые, телескоп "Кеплер" и ряд наземных обсерваторий открыли тысячи планет за пределами Солнечной системы. Большая часть из них оказалась "горячими юпитерами", крупными газовыми гигантами, или же "суперземлями" - каменистыми планетами, чья масса в 1,8-3 раза больше земной.
Несмотря на это, астрономам все же удалось обнаружить несколько десятков потенциально обитаемых планет, многие из которых напоминают по своему облику различные планеты из научно-фантастических книг, сериалов и фильмов. К примеру, сегодня ученые знают о существовании примерно дюжины аналогов Татуина из "Звездных войн" - планет, вращающихся вокруг нескольких звезд одновременно.
Генри и его коллеги добавили к их числу и потенциальную родину мистера Спока, одного из главных героев сериала Star Trek, изучая данные, полученные проектом Dharma Planet Survey в рамках наблюдений за ближайшими к Земле звездами.
Участники этой инициативы уже несколько лет пытаются найти следы существования экзопланет, вращающихся по вытянутым или далеким орбитам вокруг далеких звезд, наблюдая за небольшими периодическими сдвигами в их спектре, связанными с гравитационными взаимодействиями светил и их спутников.
Читайте также: Астрономы открыли три суперземли
Только сейчас им удалось открыть первую планету, наблюдая за HD 26965, или 40 Эридана, одной из ближайших тройных звездных систем по отношению к Солнцу и Земле. Эта звездная "семья" состоит из одной солнцеподобной звезды, а также белого и красного карлика, вращающихся вокруг более крупного светила.
Ученые обнаружили крайне необычную "супер-Землю" на небольшом расстоянии от Земли, похожую по своему облику и положению на знаменитый Вулкан, родину мистера Спока из сериала Star Trek. Их выводы были представлены в журнале MNRAS.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на hightech.fm.
"Фанаты "Звездного пути" хорошо знакомы с этой звездной системой - именно здесь, как указывают различные карты и сам создатель сериала, Джин Роденберри, должна находиться планета Вулкан. Она, как в сериале, так и в реальности, вращается вокруг центральной звезды этой тройной системы", - рассказывает Грегори Генри (Gregory Henry), астроном из университета Теннесси в Нэшвилле (США).
За последние годы, как рассказывают ученые, телескоп "Кеплер" и ряд наземных обсерваторий открыли тысячи планет за пределами Солнечной системы. Большая часть из них оказалась "горячими юпитерами", крупными газовыми гигантами, или же "суперземлями" - каменистыми планетами, чья масса в 1,8-3 раза больше земной.
Несмотря на это, астрономам все же удалось обнаружить несколько десятков потенциально обитаемых планет, многие из которых напоминают по своему облику различные планеты из научно-фантастических книг, сериалов и фильмов. К примеру, сегодня ученые знают о существовании примерно дюжины аналогов Татуина из "Звездных войн" - планет, вращающихся вокруг нескольких звезд одновременно.
Генри и его коллеги добавили к их числу и потенциальную родину мистера Спока, одного из главных героев сериала Star Trek, изучая данные, полученные проектом Dharma Planet Survey в рамках наблюдений за ближайшими к Земле звездами.
Участники этой инициативы уже несколько лет пытаются найти следы существования экзопланет, вращающихся по вытянутым или далеким орбитам вокруг далеких звезд, наблюдая за небольшими периодическими сдвигами в их спектре, связанными с гравитационными взаимодействиями светил и их спутников.
Читайте также: Астрономы открыли три суперземли
Только сейчас им удалось открыть первую планету, наблюдая за HD 26965, или 40 Эридана, одной из ближайших тройных звездных систем по отношению к Солнцу и Земле. Эта звездная "семья" состоит из одной солнцеподобной звезды, а также белого и красного карлика, вращающихся вокруг более крупного светила.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
205
0
Также советуем посмотреть
- Палестина может признать аннексию Крыма
- Забавные доказательства того, что отцы – настоящие супермены
- Прикольные поступки, на которые способны лишь взрослые «дети»
- Крымчанин насмешил нелепым способом защитить авто от угона
- Сеть в восторге от 85-летнего ирландца, заставившего «капитулировать» грабителей
- Оплата почасовая: соцсети потешаются над двойниками Путина
- Україна втрачає Азовське море
- «Поющие» пауки не на шутку перепугали британку
- В ближайшие дни ожидается повышение цен на электроэнергию
- Плохая компания: в России попугай сбежал из дома и "спутался" с голубями
- Скоріше Фінляндія стане Україною
- СБУ объявила в розыск «премьер-министра ЛНР»
- Україна і світ: що трапилось 18 вересня
- Министр образования и науки рассказала о новой форме обучения
- Отец прославил дочь на весь мир благодаря нелепому снимку
- Кремль продолжает наступать на те же грабли
- Медведь придумал «преступный» способ полакомиться сладостями
- Про деякі аспекти економічної футурології
- ООН составила новый отчет о потерях на Донбассе
- Вступ України до НАТО: як проголосує Батьківщина
- Прокололся: Путин дал еще один повод усомниться в его росте
- Как может выглядеть «пенсионно-кризисный» фонд украинца
- Британский министр обороны посетил зону ООС
- Сеть насмешил снимок чиновников с Ближнего Востока, отказавшихся от чая Путина
- Каким будет личное поражение Путина
- В Чехии собака умудрилась откопать древний клад
- Под Кабмином проходит митинг «евробляхеров»
- Избиение журналистов: все это плохо заканчивается
- Ученые решили устроить свою «битву экстрасенсов»
- Війна і цінності
Оставьте свой комментарий