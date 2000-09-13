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Раздел: Невероятное  
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Ученые обвинили крупнейший спутник Млечного пути в «каннибализме»

Ученые обвинили крупнейший спутник Млечного пути в «каннибализме»Порядка 5% светил в нашей галактике ведут себя схожим образом.

В прошлом Большое Магелланово облако, расположенное в нашей галактике, «полакомилось» малым облаком. В итоге из трех объектов осталось только два. Такое заявление сделали сотрудники университета Западной Австралии.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.

Ученые обвинили крупнейший спутник Млечного пути, коим является Большое Магелланово облако, в «каннибализме», поскольку оно поглощает себе подобных. Наша галактика расположена рядом с другими космическими объектами.

Самыми крупными из них являются Магеллановы облака, которых на данный момент насчитывают два. В прошлом их было три, но один из них «съел» его более крупный сосед. Астрономы сделали такой вывод во время изучения звезд, находящихся около Магеллановых облаков.

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Для этого ученые использовали компьютерную модель, которая продемонстрировала Млечный путь, существующий миллионы лет назад. На экранах ПК исследователи увидели три Магеллановых облака, но затем самое крупное поглотило меньшее по размерам и их осталось два.
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 Теги: Ученые, Млечный Путь, каннибализм

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Вчера, 23:28 » Автор: Едгар Букмирза
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