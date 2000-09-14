Раздел: Невероятное
Химическое вещество изменило цвет кожи американца
Мужчина стал похож на "аватара".
Как оказалось, аватары и смурфики существуют в жизни. Сегодня самым известным человеком с синей кожей является американец Пол Карасон, который проживал в штате Орегон, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Мужчина, чтобы избавиться от экземы, начал употреблять раствор коллоидного серебра. Пол не учел один момент: благородный металл не выводится из тела, а накапливается в нем. Как итог – кожа мужчины стала синей.
Медики именуют данный процесс аргирией. Примечательно, что Пол долгое время вообще не замечал изменений, пока один товарищ не акцентировал внимание на проблеме. Только после сравнения оттенков кожи Карасон наконец-то увидел разницу.
Прием серебра позволил Полу навсегда забыть о простудах и других болезнях. Все вирусы после попадания в организм мужчины гибли. Это стало возможным благодаря высокой концентрации благородного металла в теле американца.
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Мужчина умер 23 сентября 2013 года. Как отмечают журналисты Daily Mail, Пол разрешал детям себя называть папой Смурфом. Ученый Стэн Джонс планирует в ближайшее время заняться разработкой антибиотиков на основе серебра.
Как оказалось, аватары и смурфики существуют в жизни. Сегодня самым известным человеком с синей кожей является американец Пол Карасон, который проживал в штате Орегон, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Мужчина, чтобы избавиться от экземы, начал употреблять раствор коллоидного серебра. Пол не учел один момент: благородный металл не выводится из тела, а накапливается в нем. Как итог – кожа мужчины стала синей.
Медики именуют данный процесс аргирией. Примечательно, что Пол долгое время вообще не замечал изменений, пока один товарищ не акцентировал внимание на проблеме. Только после сравнения оттенков кожи Карасон наконец-то увидел разницу.
Прием серебра позволил Полу навсегда забыть о простудах и других болезнях. Все вирусы после попадания в организм мужчины гибли. Это стало возможным благодаря высокой концентрации благородного металла в теле американца.
Читайте также: Конспирологи поделились страшным прогнозом на 19 сентября
Мужчина умер 23 сентября 2013 года. Как отмечают журналисты Daily Mail, Пол разрешал детям себя называть папой Смурфом. Ученый Стэн Джонс планирует в ближайшее время заняться разработкой антибиотиков на основе серебра.
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