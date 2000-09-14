Химическое вещество изменило цвет кожи американца

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

Ученые увидели золото и серебро во Вселенной Ученые нашли источник золота и серебра во Вселенной после наблюдений за стычкой пары нейтронных звезд.

Человек будущего: с щупальцами, кожей хамелеона и гибким скелетом По мнению американского ученого, доктора Дина Бернетта, человек эволюционирует, и будет и дальше меняться. Ученым был составлен перечень внешних черт, которыми будут характеризоваться в будущем люди. У человека должны будут отрасти щупальца, кожа будет в зависимости от ситуации менять цвет, скелет будет гибким, а слух -