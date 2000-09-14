Раздел: Невероятное
Космическая компания Илона Маска будет сотрудничать с военными
SpaceX может доставлять оружие США в космос.
Руководитель компании SpaceX, Илон Маск, официально заявил, что планирует принять участие в военном проекте по доставке в космос американского оружия. Данное заявление последовало на ежегодной пресс-конференции Военно-воздушных сил Соединенных Штатов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Отправленное оружие будет использоваться для тех или иных проектов с одной целью – обеспечения безопасности США, передаёт интернет-ресурс Defence One.
Некоторое время назад министр обороны Соединенных Штатов Майкл Гриффин заявил, что государство к 2023 году установит вне Земли сенсорный щит, который будет представлять собой систему противодействия гиперзвуковым и иным комплексам, разрабатываемым Россией и Китаем.
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Гриффин во время очередного выступления в Хантсвилле (штат Аламаба) назвал приведенные планы неким ответом другим странам. Космические перехватчики (новый тип оружия) позволит иметь значительное военное преимущество.
Руководитель компании SpaceX, Илон Маск, официально заявил, что планирует принять участие в военном проекте по доставке в космос американского оружия. Данное заявление последовало на ежегодной пресс-конференции Военно-воздушных сил Соединенных Штатов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Отправленное оружие будет использоваться для тех или иных проектов с одной целью – обеспечения безопасности США, передаёт интернет-ресурс Defence One.
Некоторое время назад министр обороны Соединенных Штатов Майкл Гриффин заявил, что государство к 2023 году установит вне Земли сенсорный щит, который будет представлять собой систему противодействия гиперзвуковым и иным комплексам, разрабатываемым Россией и Китаем.
Читайте также: Химическое вещество изменило цвет кожи американца
Гриффин во время очередного выступления в Хантсвилле (штат Аламаба) назвал приведенные планы неким ответом другим странам. Космические перехватчики (новый тип оружия) позволит иметь значительное военное преимущество.
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