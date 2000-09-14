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Космическая компания Илона Маска будет сотрудничать с военными

Космическая компания Илона Маска будет сотрудничать с военными SpaceX может доставлять оружие США в космос.

Руководитель компании SpaceX, Илон Маск, официально заявил, что планирует принять участие в военном проекте по доставке в космос американского оружия. Данное заявление последовало на ежегодной пресс-конференции Военно-воздушных сил Соединенных Штатов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Отправленное оружие будет использоваться для тех или иных проектов с одной целью – обеспечения безопасности США, передаёт интернет-ресурс Defence One.

Некоторое время назад министр обороны Соединенных Штатов Майкл Гриффин заявил, что государство к 2023 году установит вне Земли сенсорный щит, который будет представлять собой систему противодействия гиперзвуковым и иным комплексам, разрабатываемым Россией и Китаем.

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Гриффин во время очередного выступления в Хантсвилле (штат Аламаба) назвал приведенные планы неким ответом другим странам. Космические перехватчики (новый тип оружия) позволит иметь значительное военное преимущество.
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 Теги: SpaceX, военные

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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