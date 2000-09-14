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Раздел: Невероятное  
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Пережившие клиническую смерть люди рассказали о потустороннем мире

Пережившие клиническую смерть люди рассказали о потустороннем мире Зачастую клиническая смерть сопровождается интересными видениями.

В социальной сети Reddit немало удивительных историй людей, переживших клиническую смерть. Показания людей, стоит отметить, абсолютно разные, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Monitormonkey заявил, что после смерти на несколько минут очутился в месте, где отсутствовал свет и звук. Пользователь ничего не чувствовал, он лишь осознавал своё присутствие где-то за гранью. Недалеко находилось светлое пятно, от которого исходила любовь. Monitormonkey не хотел двигаться к свету, через минуту он очнулся в медицинской палате.

Когда Schneidah7 разбилась на мотоцикле, на некоторое время увидела своего умершего брата. Он наклонился к девушке и стал теребить кофту. Он попросил открыть глаза, после чего промолвил, что они скоро приедут. Под словом «они» брат подразумевал врачей. История завершилась благополучно.

Из-за ослабленного иммунитета в результате химиотерапии и инфекции, которая попала в организм, подросток с ником TheDeadManWalks умер на некоторое время. По словам парня, он не хотел возвращаться к жизни.

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В другом мире все тревоги исчезли, стало очень легко. Врачи отчаянно пытались вернуть подростка к жизни. В итоге у них это получилось, хотя далеко не с первого раза.
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 Теги: клиническая смерть, рассказы

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Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
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