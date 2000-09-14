» » В Британии засняли полет сразу нескольких НЛО
Раздел: Невероятное  
0

В Британии засняли полет сразу нескольких НЛО

В Британии засняли полет сразу нескольких НЛО Объекты плавно двигались в вечернем небе.

15 сентября житель английского города Шефтсбери стал свидетелем появления в небе нескольких неопознанных летающих объектов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

По словам очевидца, сперва над землей были видны два светящихся белых НЛО, которые кружились в каком-то странном танце, периодически возникая и исчезая в синеве. Затем один из этих огней неожиданно «взорвался», разделившись на несколько более мелких белых и розовых шаров. Спутать это зрелище с фейерверками или дронами было просто невозможно.

Читайте также: Космическая компания Илона Маска будет сотрудничать с военными

Уфологи в недоумении – что это такое? Пользователи Сети тоже разделились во мнении: с одной стороны это похоже на какую-то удивительную иллюминацию, но с другой – кто мог ее устраивать, причем иллюминацию совершенно бесшумную? И главное – зачем?..

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Великобритания, НЛО

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 07:55 » Автор: Евгений Шевченко
     666
     0

Похожие новости по теме

Космическая компания Илона Маска будет сотрудничать с военными Космическая компания Илона Маска будет сотрудничать с военными

SpaceX может доставлять оружие США в космос.

Житель Техаса заснял треугольный НЛО в вечернем небе Житель Техаса заснял треугольный НЛО в вечернем небе

Объект двигался абсолютно бесшумно.

Американец снял на видео сразу три НЛО, сопровождающих самолет Американец снял на видео сразу три НЛО, сопровождающих самолет

Объекты ярко светились, пролетая в небе.

Сразу два очевидца сняли на видео загадочные небесные огни в США Сразу два очевидца сняли на видео загадочные небесные огни в США

Объекты появились в небе над штатом Милуоки.

В США очевидцы засняли погоню с НЛО В США очевидцы засняли погоню с НЛО

В США группа очевидцев стала свидетелем воздушной погони двух наземных объектов.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх