Раздел: Невероятное
В Британии засняли полет сразу нескольких НЛО
Объекты плавно двигались в вечернем небе.
15 сентября житель английского города Шефтсбери стал свидетелем появления в небе нескольких неопознанных летающих объектов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
По словам очевидца, сперва над землей были видны два светящихся белых НЛО, которые кружились в каком-то странном танце, периодически возникая и исчезая в синеве. Затем один из этих огней неожиданно «взорвался», разделившись на несколько более мелких белых и розовых шаров. Спутать это зрелище с фейерверками или дронами было просто невозможно.
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Уфологи в недоумении – что это такое? Пользователи Сети тоже разделились во мнении: с одной стороны это похоже на какую-то удивительную иллюминацию, но с другой – кто мог ее устраивать, причем иллюминацию совершенно бесшумную? И главное – зачем?..
15 сентября житель английского города Шефтсбери стал свидетелем появления в небе нескольких неопознанных летающих объектов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
По словам очевидца, сперва над землей были видны два светящихся белых НЛО, которые кружились в каком-то странном танце, периодически возникая и исчезая в синеве. Затем один из этих огней неожиданно «взорвался», разделившись на несколько более мелких белых и розовых шаров. Спутать это зрелище с фейерверками или дронами было просто невозможно.
Читайте также: Космическая компания Илона Маска будет сотрудничать с военными
Уфологи в недоумении – что это такое? Пользователи Сети тоже разделились во мнении: с одной стороны это похоже на какую-то удивительную иллюминацию, но с другой – кто мог ее устраивать, причем иллюминацию совершенно бесшумную? И главное – зачем?..
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