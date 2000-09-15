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Отправленный к Солнцу зонд передал первый снимок

Отправленный к Солнцу зонд передал первый снимокВ NASA сообщили, что миссия пока что идет по плану.

Отправленный к Солнцу зонд Parker Solar Probe передал на Землю первые изображения, которые сделаны набором из четырех инструментов, предназначенных для изучения короны Солнца.

9 сентября была впервые открыта защита широкополосного тепловизора солнечного зонда (WISPR), что позволило Parker сделать первое изображение окружающего пространства, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

Первое изображение от Parker - это не такое большое открытие, но это важный этап в обеспечении того, чтобы все системы космического корабля работали в штатном режиме.

Аппарат WISPR состоит из пары телескопов, так что на изображении два снимка. Первое изображение с зонда Parker не содержит Солнца, но оно содержит еще одну опору солнечной системы: Юпитер. Газовый гигант - это яркое пятно на правом изображении, прямо справа от центра. Слева - снимок Млечного пути.

Первые данные показали, что все инструменты работают эффективно - и это служит хорошим предзнаменованием для NASA и ее исследовательских групп, поскольку мы приближаемся к Cолнцу ближе, чем когда-либо прежде.

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В NASA сообщили, что миссия пока что идет по плану. В начале октября аппарат приблизится к Венере, после чего направится в сторону Солнца. Parker Solar Probe должен приблизиться к поверхности звезды примерно на 6,2 миллиона километров.
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 Теги: NASA, зонд, Солнце

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Сегодня, 14:39 » Автор: Богдан Процив
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