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Отправленный к Солнцу зонд передал первый снимок

Отправленный к Солнцу зонд передал первый снимок

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