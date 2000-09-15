Раздел: Невероятное
Описаны масштабы климатической катастрофы
Термокарстовое выветривание в будущем может нарушить глобальный цикл углерода в пресной воде Арктики.
Ученые Альбертского университета (Канада) выяснили, что количество углекислого газа, выделяемого в атмосферу при таянии вечной мерзлоты, недооценено из-за выветривания освободившихся от льда пород с участием серной кислоты.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Исследователи пришли к выводу, что быстро оттаивание криолитозоны на северо-западных территориях в Канаде усиливает процессы выветривания, приводящие к значительным выбросам диоксида углерода. Это происходит из-за возникновения термокарстов - участков вытаивания подземного льда. Освободившиеся от последнего сульфидные минералы подвергаются окислению, и образуется серная кислота. Она, в свою очередь, разрушает карбонатные горные породы с выделением молекул углекислого газа.
По словам специалистов, термокарстовое выветривание в будущем может нарушить глобальный цикл углерода в пресной воде Арктики. Таким образом, таяние вечной мерзлоты может способствовать большему выделению парниковых газов, чем считалось ранее. Однако влияние этого механизма на изменение климата остается недостаточно изученным.
Читайте также: Ученые спрогнозировали наступление климатической катастрофы
Ранее международная группа ученых из Австрии, Франции, Великобритании, Германии и Швейцарии пришла к выводу, что таяние вечной мерзлоты и связанные с этим выбросы углерода уменьшили эмиссионный бюджет углекислого газа почти до нуля. В результате превышение допустимых объемов выбросов парниковых газов, которое может привести к климатической катастрофе, оказывается неизбежным.
Ученые Альбертского университета (Канада) выяснили, что количество углекислого газа, выделяемого в атмосферу при таянии вечной мерзлоты, недооценено из-за выветривания освободившихся от льда пород с участием серной кислоты.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Исследователи пришли к выводу, что быстро оттаивание криолитозоны на северо-западных территориях в Канаде усиливает процессы выветривания, приводящие к значительным выбросам диоксида углерода. Это происходит из-за возникновения термокарстов - участков вытаивания подземного льда. Освободившиеся от последнего сульфидные минералы подвергаются окислению, и образуется серная кислота. Она, в свою очередь, разрушает карбонатные горные породы с выделением молекул углекислого газа.
По словам специалистов, термокарстовое выветривание в будущем может нарушить глобальный цикл углерода в пресной воде Арктики. Таким образом, таяние вечной мерзлоты может способствовать большему выделению парниковых газов, чем считалось ранее. Однако влияние этого механизма на изменение климата остается недостаточно изученным.
Читайте также: Ученые спрогнозировали наступление климатической катастрофы
Ранее международная группа ученых из Австрии, Франции, Великобритании, Германии и Швейцарии пришла к выводу, что таяние вечной мерзлоты и связанные с этим выбросы углерода уменьшили эмиссионный бюджет углекислого газа почти до нуля. В результате превышение допустимых объемов выбросов парниковых газов, которое может привести к климатической катастрофе, оказывается неизбежным.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1111
0
Также советуем посмотреть
- Россию призвали освободить политзаключенного Чапуха
- Смешные детские фотки, ставшие «украшением» семейного альбома
- Над интерьером этих отелей можно лишь посмеяться
- Американец «провернул» забавное ограбление с помощью ребенка
- Россияне подставили сами себя
- Японский школьник насмешил мир странным стилем одежды
- Девочка превратила авто соседа в "холст" для рисования
- Чим наш міністр оборони відрізняється від міністра оборони Британії
- В результате столкновений под Радой пострадали 4 человека
- Понятой "Кот": Сеть насмешило фото, обнародованное СБУ
- Зачем России выдали Тумгоева
- Следователи СБУ займутся конфликтом между антикоррупционерами
- Кто такие «предполитики»
- «Умный дом» оставил хозяина на пороге, спутав его с Бэтменом
- Тимошенко вперто продовжує проросійський курс
- Боевики обстреляли из артиллерии Широкино
- Асад убивает россиян
- Фермер надеялся вырастить цыплят, но что-то пошло не так
- Депутати почали робочий тиждень гарно
- Авиакомпания знатно оконфузилась с надписью на самолете
- Под Радой начались стычки, ранен полицейский
- Санкции против России: возможные последствия
- Любопытный баклан испортил работу финской метеостанции
- ВСУ должны быть готовы к силовому сценарию освобождения Донбасса, – Порошенко
- Российская Федерация угрожает всему миру
- Сеть насмешили российские военные, умудрившиеся утопить грузовик
- О реакции Шойгу на сбитый ИЛ-20
- «Мачо с мега-пушкой»: Путин насмешил фото с винтовкой
- Сирийское ПВО – лучшее в мире
- Черновецкий вернулся: киевлян насмешил гуляющий по улицам «космонавт»
Оставьте свой комментарий