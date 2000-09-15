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Описаны масштабы климатической катастрофы

Описаны масштабы климатической катастрофыТермокарстовое выветривание в будущем может нарушить глобальный цикл углерода в пресной воде Арктики.

Ученые Альбертского университета (Канада) выяснили, что количество углекислого газа, выделяемого в атмосферу при таянии вечной мерзлоты, недооценено из-за выветривания освободившихся от льда пород с участием серной кислоты.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Исследователи пришли к выводу, что быстро оттаивание криолитозоны на северо-западных территориях в Канаде усиливает процессы выветривания, приводящие к значительным выбросам диоксида углерода. Это происходит из-за возникновения термокарстов - участков вытаивания подземного льда. Освободившиеся от последнего сульфидные минералы подвергаются окислению, и образуется серная кислота. Она, в свою очередь, разрушает карбонатные горные породы с выделением молекул углекислого газа.

По словам специалистов, термокарстовое выветривание в будущем может нарушить глобальный цикл углерода в пресной воде Арктики. Таким образом, таяние вечной мерзлоты может способствовать большему выделению парниковых газов, чем считалось ранее. Однако влияние этого механизма на изменение климата остается недостаточно изученным.

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Ранее международная группа ученых из Австрии, Франции, Великобритании, Германии и Швейцарии пришла к выводу, что таяние вечной мерзлоты и связанные с этим выбросы углерода уменьшили эмиссионный бюджет углекислого газа почти до нуля. В результате превышение допустимых объемов выбросов парниковых газов, которое может привести к климатической катастрофе, оказывается неизбежным.
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 Теги: климат, катастрофа

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Сегодня, 19:54 » Автор: Едгар Букмирза
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