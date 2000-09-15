Раздел: Невероятное
Астрономы объяснили феномен движения звезд
Исследование очень интересно.
Австралийские астрономы объяснили феномен движения звезд в Большом Магеллановом облаке. Часть небесных светил галактики вращается против часовой стрелки вокруг центра, когда остальные движутся в обратном направлении.
Об этом сообщается в статье, опубликованной в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsline.
По мнению ученых, это объясняется тем, что данная карликовая галактика поглотила другую карликовую галактику 3-5 миллиардов лет назад.
Большое Магеллановом облако (БМО) относится к магеллановым спиральным галактикам, которые имеют единственный спиральный рукав. Она удалена от Млечного пути на 163 тысячи световых лет и является его спутником наряду с Малым Магеллановым Облаком (ММО), карликовой эллиптической галактикой созвездия Стрельца и карликовой галактикой Большого пса.
Читайте также: Астрономы обнаружили «неправильное» скопление звезд
БМО содержит 30 миллиардов звезд, а ММО 1,5 миллиарда звезд. Между ними имеется "мост" газа, в котором наблюдаются процессы звездообразования.
Исследователи провели гидродинамическое моделирование процесса слияния галактик и выяснили, что наблюдаемая картина соответствует сценарию столкновения. Ранее считалось, что причиной аномального движения звезд является то, что БМО поглотила часть ММО.
Кроме того, результаты исследования объясняют, почему в Большом Магеллановом Облаке наблюдается возрастной разрыв между звездами, то есть имеются только два типа звездных скоплений очень старые и молодые.
Напомним, исследования швейцарских ученых пролили свет на прошлое Солнечной системы.
Австралийские астрономы объяснили феномен движения звезд в Большом Магеллановом облаке. Часть небесных светил галактики вращается против часовой стрелки вокруг центра, когда остальные движутся в обратном направлении.
Об этом сообщается в статье, опубликованной в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsline.
По мнению ученых, это объясняется тем, что данная карликовая галактика поглотила другую карликовую галактику 3-5 миллиардов лет назад.
Большое Магеллановом облако (БМО) относится к магеллановым спиральным галактикам, которые имеют единственный спиральный рукав. Она удалена от Млечного пути на 163 тысячи световых лет и является его спутником наряду с Малым Магеллановым Облаком (ММО), карликовой эллиптической галактикой созвездия Стрельца и карликовой галактикой Большого пса.
Читайте также: Астрономы обнаружили «неправильное» скопление звезд
БМО содержит 30 миллиардов звезд, а ММО 1,5 миллиарда звезд. Между ними имеется "мост" газа, в котором наблюдаются процессы звездообразования.
Исследователи провели гидродинамическое моделирование процесса слияния галактик и выяснили, что наблюдаемая картина соответствует сценарию столкновения. Ранее считалось, что причиной аномального движения звезд является то, что БМО поглотила часть ММО.
Кроме того, результаты исследования объясняют, почему в Большом Магеллановом Облаке наблюдается возрастной разрыв между звездами, то есть имеются только два типа звездных скоплений очень старые и молодые.
Напомним, исследования швейцарских ученых пролили свет на прошлое Солнечной системы.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
429
0
Также советуем посмотреть
- На эти прикольные фотки невозможно смотреть спокойно
- В МИД РФ рассказали, сколько украинцев получили статус беженца в России
- Потешные собаки, не сумевшие преодолеть страх
- Россию призвали освободить политзаключенного Чапуха
- Смешные детские фотки, ставшие «украшением» семейного альбома
- Над интерьером этих отелей можно лишь посмеяться
- Американец «провернул» забавное ограбление с помощью ребенка
- Россияне подставили сами себя
- Японский школьник насмешил мир странным стилем одежды
- Девочка превратила авто соседа в "холст" для рисования
- Чим наш міністр оборони відрізняється від міністра оборони Британії
- В результате столкновений под Радой пострадали 4 человека
- Понятой "Кот": Сеть насмешило фото, обнародованное СБУ
- Зачем России выдали Тумгоева
- Следователи СБУ займутся конфликтом между антикоррупционерами
- Кто такие «предполитики»
- «Умный дом» оставил хозяина на пороге, спутав его с Бэтменом
- Тимошенко вперто продовжує проросійський курс
- Боевики обстреляли из артиллерии Широкино
- Асад убивает россиян
- Фермер надеялся вырастить цыплят, но что-то пошло не так
- Депутати почали робочий тиждень гарно
- Авиакомпания знатно оконфузилась с надписью на самолете
- Под Радой начались стычки, ранен полицейский
- Санкции против России: возможные последствия
- Любопытный баклан испортил работу финской метеостанции
- ВСУ должны быть готовы к силовому сценарию освобождения Донбасса, – Порошенко
- Российская Федерация угрожает всему миру
- Сеть насмешили российские военные, умудрившиеся утопить грузовик
- О реакции Шойгу на сбитый ИЛ-20
Оставьте свой комментарий