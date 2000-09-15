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Астрономы объяснили феномен движения звезд

Астрономы объяснили феномен движения звездИсследование очень интересно.

Австралийские астрономы объяснили феномен движения звезд в Большом Магеллановом облаке. Часть небесных светил галактики вращается против часовой стрелки вокруг центра, когда остальные движутся в обратном направлении.

Об этом сообщается в статье, опубликованной в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsline.

По мнению ученых, это объясняется тем, что данная карликовая галактика поглотила другую карликовую галактику 3-5 миллиардов лет назад.

Большое Магеллановом облако (БМО) относится к магеллановым спиральным галактикам, которые имеют единственный спиральный рукав. Она удалена от Млечного пути на 163 тысячи световых лет и является его спутником наряду с Малым Магеллановым Облаком (ММО), карликовой эллиптической галактикой созвездия Стрельца и карликовой галактикой Большого пса.

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БМО содержит 30 миллиардов звезд, а ММО 1,5 миллиарда звезд. Между ними имеется "мост" газа, в котором наблюдаются процессы звездообразования.

Исследователи провели гидродинамическое моделирование процесса слияния галактик и выяснили, что наблюдаемая картина соответствует сценарию столкновения. Ранее считалось, что причиной аномального движения звезд является то, что БМО поглотила часть ММО.

Кроме того, результаты исследования объясняют, почему в Большом Магеллановом Облаке наблюдается возрастной разрыв между звездами, то есть имеются только два типа звездных скоплений очень старые и молодые.

Напомним, исследования швейцарских ученых пролили свет на прошлое Солнечной системы.
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 Теги: Астрономы, феномен, звезды

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Сегодня, 21:56 » Автор: Едгар Букмирза
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