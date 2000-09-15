Раздел: Невероятное
В кишечнике найдена необычная бактерия
Ученые показали процесс в эксперименте.
Исследователи из Лундского университета (Швеция) и Калифорнийского университета в Беркли (США), независимо друг от друга, обнаружили, что бактерия энтерококк фекальный (Enterococcus faecalis) способна производить электричество. Их работы опубликованы в журналах Biochemistry и Nature.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Энтерококк фекальный - грамположительная бактерия, обитающая в микрофлоре пищеварительного тракта человека, крупного рогатого скота, собак и других животных.
В то же время она возбудитель менингита и различных инфекций, в том числе мочевыводящих путей и органов малого таза. Теперь же ученые нашли у нее необычное свойство - способность к электрохимии.
Читайте также: Найдена необычная альтернатива традиционным антибиотикам
Эта бактерия производит электричество путем внеклеточного переноса электронов (ВПЭ) - способ, при котором энтерококк передает электроны во внешнюю среду. Ученые показали процесс в эксперименте, поместив клетки E. faecalis на электрод. Те передавали электроны при посредничестве молекул хинона.
Исследователи из Лундского университета (Швеция) и Калифорнийского университета в Беркли (США), независимо друг от друга, обнаружили, что бактерия энтерококк фекальный (Enterococcus faecalis) способна производить электричество. Их работы опубликованы в журналах Biochemistry и Nature.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Энтерококк фекальный - грамположительная бактерия, обитающая в микрофлоре пищеварительного тракта человека, крупного рогатого скота, собак и других животных.
В то же время она возбудитель менингита и различных инфекций, в том числе мочевыводящих путей и органов малого таза. Теперь же ученые нашли у нее необычное свойство - способность к электрохимии.
Читайте также: Найдена необычная альтернатива традиционным антибиотикам
Эта бактерия производит электричество путем внеклеточного переноса электронов (ВПЭ) - способ, при котором энтерококк передает электроны во внешнюю среду. Ученые показали процесс в эксперименте, поместив клетки E. faecalis на электрод. Те передавали электроны при посредничестве молекул хинона.
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