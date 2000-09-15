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Раздел: Невероятное  
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Ученые обнаружили древние артефакты дома зажиточного мещанина

Ученые обнаружили древние артефакты дома зажиточного мещанинаДом оказался богатым на находки.

Дом зажиточного мещанина XIV века раскопали на территории Старого замка в Гродно в Белоруссии, передает Хроника.инфо со ссылкой на Gazeta.ua

"В центре раскопа находится большой дом. Внутри сооружения - деревянный фундамент печи и ее остатки. Возможно, вокруг печи были пол, где люди спали. Хорошо сохранились доски", - рассказал археолог Александр Хатько.

Дом оказался богатым на находки. В нем нашли украшения, предметы быта и фрагменты металлических слитков - тогдашние деньги, сообщает Hrodna.

Этот дом имеет особенности. Прежде всего, он очень большой для своего времени - около 9 метров в длину и 4 в ширину.

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К дому прилегает еще одно сооружение. Ее сруб почти полностью за пределами раскопа. Интересно, что эта часть встроена в стену дома, а брусья обоих зданий связаны деревянными клиньями.

Ученые обнаружили древние артефакты дома зажиточного мещанина
Ученые обнаружили древние артефакты дома зажиточного мещанина
Ученые обнаружили древние артефакты дома зажиточного мещанина
Ученые обнаружили древние артефакты дома зажиточного мещанина
Ученые обнаружили древние артефакты дома зажиточного мещанина
Ученые обнаружили древние артефакты дома зажиточного мещанина
Ученые обнаружили древние артефакты дома зажиточного мещанина
Ученые обнаружили древние артефакты дома зажиточного мещанина
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 Теги: ученые, артефакт

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Сегодня, 01:39 » Автор: Татьяна Ларина
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