Раздел: Невероятное
Ученые обнаружили древние артефакты дома зажиточного мещанина
Дом оказался богатым на находки.
Дом зажиточного мещанина XIV века раскопали на территории Старого замка в Гродно в Белоруссии, передает Хроника.инфо со ссылкой на Gazeta.ua
"В центре раскопа находится большой дом. Внутри сооружения - деревянный фундамент печи и ее остатки. Возможно, вокруг печи были пол, где люди спали. Хорошо сохранились доски", - рассказал археолог Александр Хатько.
Дом оказался богатым на находки. В нем нашли украшения, предметы быта и фрагменты металлических слитков - тогдашние деньги, сообщает Hrodna.
Этот дом имеет особенности. Прежде всего, он очень большой для своего времени - около 9 метров в длину и 4 в ширину.
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К дому прилегает еще одно сооружение. Ее сруб почти полностью за пределами раскопа. Интересно, что эта часть встроена в стену дома, а брусья обоих зданий связаны деревянными клиньями.
Дом зажиточного мещанина XIV века раскопали на территории Старого замка в Гродно в Белоруссии, передает Хроника.инфо со ссылкой на Gazeta.ua
"В центре раскопа находится большой дом. Внутри сооружения - деревянный фундамент печи и ее остатки. Возможно, вокруг печи были пол, где люди спали. Хорошо сохранились доски", - рассказал археолог Александр Хатько.
Дом оказался богатым на находки. В нем нашли украшения, предметы быта и фрагменты металлических слитков - тогдашние деньги, сообщает Hrodna.
Этот дом имеет особенности. Прежде всего, он очень большой для своего времени - около 9 метров в длину и 4 в ширину.
Читайте также: Зрелищные кадры древнего оружия. Фото
К дому прилегает еще одно сооружение. Ее сруб почти полностью за пределами раскопа. Интересно, что эта часть встроена в стену дома, а брусья обоих зданий связаны деревянными клиньями.
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