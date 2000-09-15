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Раздел: Невероятное  
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Ученые обнаружили огромное логово белых акул в Тихом океане

Ученые обнаружили огромное логово белых акул в Тихом океане Морские биологи начали терять из видимости белых акул более десяти лет назад.

Исследователи обнаружили на территории Тихого океана самое большое в мире логово опасных белых акул, которые ранее находились на грани вымирания, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты

Морские биологи начали терять из видимости белых акул более десяти лет назад. Однако недавно исследователи из Стэнфордского университета в заливе Монтерей обнаружили в Тихом океане гигантское логово опасных белых акул. Как оказалось, хищники для места обитания выбрали побережье от Калифорнии до Мексики. Научный сотрудник университета Сальвадор Йоргенсен считает находку крайне важной, поскольку теперь ученые поспособствуют сохранению вида белых акул.

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Напомним, что ранее исследователи в Тихом океане обнаружили совершено новый вид акул, которых прозвали вегетарианцами. Дело в том, что данные морские жители совершенно не питаются мясом или рыбой.
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 Теги: Тихий океан, акулы

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Сегодня, 08:16 » Автор: Татьяна Ларина
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