» » Марсоход Curiosity вынужден приостановить научные работы
Раздел: Невероятное  
0

Марсоход Curiosity вынужден приостановить научные работы

Марсоход Curiosity вынужден приостановить научные работыСпециалисты готовятся использовать запасной компьютер аппарата, если им потребуется провести диагностику главного компьютера.

Инженеры NASA несколько дней пытаются решить проблему, которая мешает марсоходу Curiosity отправлять на землю научные и инженерные данные, сохраненные в его памяти, пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.

В остальном марсоход работает в нормальном режиме. Отмечается, что проблема возникла в субботу, 15 сентября. Помимо передачи данных из памяти, марсоход может передавать данные в режиме реального времени. Эта система передачи данных работает нормально, и передает различную информацию о статусе марсохода.

Инженеры расширяют объем информации, передаваемой в реальном времени, чтобы выяснить причину неполадки, но на это требуется время. В понедельник и вторник инженеры решали, какие именно данные с марсохода будут для них наиболее полезными. Они также дали Curiosity команду приостановить работу научных инструментов, поскольку их данные пока не сохраняются в памяти.

Читайте также: Марсоход Curiosity сам выбирает породы для изучения

Специалисты готовятся использовать запасной компьютер Curiosity, если им потребуется провести диагностику главного компьютера. Curiosity прибыл на Марс в августе 2012 года. В октябре прошлого года сообщалось, что у Curiosity возникли проблемы с оборудованием для бурения скважин, но марсоход "вылечился" и продолжил научную работу.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Curiosity, марсоход

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:00 » Автор: Татьяна Ларина
     73
     0

Похожие новости по теме

Марсианский ровер Curiosity собрал грунт для анализа Марсианский ровер Curiosity собрал грунт для анализа

Марсоход Curiosity сел на планету в рамках миссии NASA Mars Science Laboratory в 2012 году.

У марсохода Curiosity возникли проблемы У марсохода Curiosity возникли проблемы

У марсохода обнаружили неполадку.

Марсоход Curiosity сам выбирает породы для изучения Марсоход Curiosity сам выбирает породы для изучения

Исследователи предоставили марсоходу возможность самостоятельно выбирать цели для лазерного спектрометра.

NASA показало новый марсоход NASA показало новый марсоход

Новый марсоход должен прибыть на Марс через 5 лет.

Марсоход Curiosity удалось починить Марсоход Curiosity удалось починить

Ученым удалось починить марсоход и вывести из "спящего режима".

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх