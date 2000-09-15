Раздел: Невероятное
Марсоход Curiosity вынужден приостановить научные работы
Специалисты готовятся использовать запасной компьютер аппарата, если им потребуется провести диагностику главного компьютера.
Инженеры NASA несколько дней пытаются решить проблему, которая мешает марсоходу Curiosity отправлять на землю научные и инженерные данные, сохраненные в его памяти, пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
В остальном марсоход работает в нормальном режиме. Отмечается, что проблема возникла в субботу, 15 сентября. Помимо передачи данных из памяти, марсоход может передавать данные в режиме реального времени. Эта система передачи данных работает нормально, и передает различную информацию о статусе марсохода.
Инженеры расширяют объем информации, передаваемой в реальном времени, чтобы выяснить причину неполадки, но на это требуется время. В понедельник и вторник инженеры решали, какие именно данные с марсохода будут для них наиболее полезными. Они также дали Curiosity команду приостановить работу научных инструментов, поскольку их данные пока не сохраняются в памяти.
Читайте также: Марсоход Curiosity сам выбирает породы для изучения
Специалисты готовятся использовать запасной компьютер Curiosity, если им потребуется провести диагностику главного компьютера. Curiosity прибыл на Марс в августе 2012 года. В октябре прошлого года сообщалось, что у Curiosity возникли проблемы с оборудованием для бурения скважин, но марсоход "вылечился" и продолжил научную работу.
Инженеры NASA несколько дней пытаются решить проблему, которая мешает марсоходу Curiosity отправлять на землю научные и инженерные данные, сохраненные в его памяти, пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
В остальном марсоход работает в нормальном режиме. Отмечается, что проблема возникла в субботу, 15 сентября. Помимо передачи данных из памяти, марсоход может передавать данные в режиме реального времени. Эта система передачи данных работает нормально, и передает различную информацию о статусе марсохода.
Инженеры расширяют объем информации, передаваемой в реальном времени, чтобы выяснить причину неполадки, но на это требуется время. В понедельник и вторник инженеры решали, какие именно данные с марсохода будут для них наиболее полезными. Они также дали Curiosity команду приостановить работу научных инструментов, поскольку их данные пока не сохраняются в памяти.
Читайте также: Марсоход Curiosity сам выбирает породы для изучения
Специалисты готовятся использовать запасной компьютер Curiosity, если им потребуется провести диагностику главного компьютера. Curiosity прибыл на Марс в августе 2012 года. В октябре прошлого года сообщалось, что у Curiosity возникли проблемы с оборудованием для бурения скважин, но марсоход "вылечился" и продолжил научную работу.
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