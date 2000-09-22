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Ученые рассказали, когда человечество задохнется от выбросов CO2

Ученые рассказали, когда человечество задохнется от выбросов CO2 Специалисты представили неутешительный прогноз для планеты.

Согласно прогнозу международной коллегии ученых, процесс таяния ледников и последующего выхода углерода в атмосферу остановить нельзя. Человечеству уже не удастся спастись от катастрофы, которую вызовет парниковый эффект, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

В общем количестве высвободится 3230 гигатонн CO2, вследствие чего температура воздуха по всему миру возрастет на 2°С. Результаты исследования передаёт телеканал «360».

Бедствие через 6 лет случится в том случае, если температура увеличится именно на 2 и более градусов. При возрастании на 1,5°С сокрушительного финала удастся избежать, но только на некоторое время.

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Ученые заявляют, что прежний уровень углекислого газа в воздухе планете не удастся вернуть. Ранее сообщалось, что уже через столетие люди не смогут нормально дышать, в лучшем случае – через 200 лет. Глобальное потепление положит конец цивилизации.
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 Теги: Земля, катастрофа

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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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