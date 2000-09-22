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За доказательство паранормальных способностей назначили награду

За доказательство паранормальных способностей назначили награду В Германии провели необычный конкурс.

Немецкое Общество исследования паранормальных наук назначило награду за доказательство существования сверхспособностей у человека. Каждому, кто продемонстрирует ученым какое-либо не поддающееся рациональному объяснению умение, будет гарантированно выплачена сумма в размере 12 тысяч долларов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Психологи, физики, биологи и другие специалисты уже приняли в Университете Вюрцбурга свыше 60 личностей, приписывающих себе паранормальные качества. Одни из таких кандидатов утверждают, что умеют читать чужие мысли. По словам других, они обладают телекинезом, то есть могут взаимодействовать с материей одной лишь силой воли, не дотрагиваясь до той или иной вещи. Если верить третьим, они с легкостью предсказывают будущее.

Увы, ни один из добровольцев пока не сумел убедить ортодоксальных ученых в своих аномальных способностей.

К примеру, участник эксперимента, утверждающий, что может видеть будущее, правильно угадал результат падения монеты лишь в 19 случаях из 50. Индивидуум, считающий себя наделенным телекинезом, не смог сдвинуть с места перышко, находившееся внутри стеклянной коробки. А женщина, пытавшаяся изменить силой мысли состав воды в стакане, так и не добилась желаемого. Это подтвердили лабораторные анализы воды до и после взаимодействия немки с ней.

Автор исследования Рейнер Вольф считает, что большинство этих людей в самом деле убеждены в том, будто обладают сверхъестественными способностями, однако они глубоко ошибаются.

Между тем многие пользователи Интернета пишут, что настоящие экстрасенсы и ведьмы вряд ли станут распылять свои таланты на какие-либо научные проверки, шоу и состязания, тем более для извлечения из этого материальной выгоды. Так что и это мероприятие, как многие подобные предыдущие, потерпит фиаско – на радость ортодоксальным ученым.

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Но… так уж устроен мир, кстати, сегодняшнее исследование немцев прекрасно доказывает театральную постановочность таких телешоу, как «Битва экстрасенсов» и еже с ними…
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 Теги: сверхспособности, конкурс

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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