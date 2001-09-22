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Раздел: Невероятное  
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Спутниковые снимки поля в США показали интересную находку

Спутниковые снимки поля в США показали интересную находку На одном из полей нашли странные символы.

Специалисты сделали удивительное открытие в штате Юта. Эксперты заметили причудливое изображение, на котором, если присмотреться, видно фигуры. Возможно, замеченными фигурами являются пришельцы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Изображение было найдено при помощи сервиса Google Earth. На первый взгляд хаотичные объекты располагаются в 4 ряда. При детальном анализе можно рассмотреть фигуры в разных позах.

Согласно заявлению уфологов, находка свидетельствует о существовании пришельцев на нашей планете.

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Теоретики заговора на 100% уверены, что фигуры такого большого масштаба оставили гуманоиды. К сожалению, эксперты в области уфологии не могут сказать конечной цели инопланетян.

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 Теги: США, поле

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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