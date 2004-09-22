Раздел: Невероятное
Билл Гейтс предупредил о возможности крупнейшей эпидемии
Миллиардер поделился своими опасениями.
Последние выступления американского предпринимателя Билла Гейтса по вопросам пандемии характеризуются жесткостью и строгостью. Билл отметил устойчивость вируса к антибиотикам и нежелание государства бороться с пандемией. Если власть и в дальнейшем не будет спонсировать научную работу по предотвращению эпидемии, то вирус захватит весь мир, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
В опасности жители малоразвитых стран, где число рождаемости возрастает с каждым годом. Притом, как отметил Гейтс, нежелание помогать населению Африки, Южной Америки и Азии повлечет большие потери в будущем, когда вирус доберется и до развитых государств.
Угроза смертельно опасной пандемии реальна. Начать уничтожать может мутировавший штамм гриппа или любой другой вирус. В своём докладе предприниматель похвалил некоторых личностей, например, Терезу Мэй, которая недавно вернулась из тура по Африке, где взяла обязательства по ассигнованиям.
Билл всеми силами пытается достучатся до правительства Трампа, чтобы оно начало выделять больше средств для Центров по контролю и профилактике заболеваний. Гейтс уже общался лично с Трампом. Он хотел представить своё решение проблемы, однако президент отправил его к специалистам из Управления по контролю за продуктами и лекарствами.
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Мнение Билла Гейтса разделяют и другие эксперты. Специалисты тоже отмечают, что США вообще не готовы к возможной пандемии, и всё из-за разрастающейся бюрократии.
Последние выступления американского предпринимателя Билла Гейтса по вопросам пандемии характеризуются жесткостью и строгостью. Билл отметил устойчивость вируса к антибиотикам и нежелание государства бороться с пандемией. Если власть и в дальнейшем не будет спонсировать научную работу по предотвращению эпидемии, то вирус захватит весь мир, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
В опасности жители малоразвитых стран, где число рождаемости возрастает с каждым годом. Притом, как отметил Гейтс, нежелание помогать населению Африки, Южной Америки и Азии повлечет большие потери в будущем, когда вирус доберется и до развитых государств.
Угроза смертельно опасной пандемии реальна. Начать уничтожать может мутировавший штамм гриппа или любой другой вирус. В своём докладе предприниматель похвалил некоторых личностей, например, Терезу Мэй, которая недавно вернулась из тура по Африке, где взяла обязательства по ассигнованиям.
Билл всеми силами пытается достучатся до правительства Трампа, чтобы оно начало выделять больше средств для Центров по контролю и профилактике заболеваний. Гейтс уже общался лично с Трампом. Он хотел представить своё решение проблемы, однако президент отправил его к специалистам из Управления по контролю за продуктами и лекарствами.
Читайте также: За доказательство паранормальных способностей назначили награду
Мнение Билла Гейтса разделяют и другие эксперты. Специалисты тоже отмечают, что США вообще не готовы к возможной пандемии, и всё из-за разрастающейся бюрократии.
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