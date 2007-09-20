Раздел: Невероятное
В США внезапно высохли гейзеры
Ученые бьют тревогу.
На одном из американских телеканалов сообщили о том, что гейзеры Йеллоустоунского национального парка начали быстро высыхать, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.com.ua.
На телеканале отметили, что в одном из сообществ сейчас началось активное обсуждение того, что происходит в Йеллоустоунском национальном парке. Многие пользователи сообщили о том, что количество воды в гейзерах стремительно уменьшается, а в некоторых гейзерах она вообще исчезла. «Эта информация уже подтверждается, ранее мы сообщали о значительном увеличении температуры воды в гейзерах, это было связано с подъемом мантийного плюма. В настоящее время все датчики фиксируют очень низкую температуру», - заявили на телеканале.
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Сейчас Йеллоустоун начинает высыхать, и пользователи пишут, что вода из гейзеров могла уйти в подземные резервуары, а ее остатки на поверхности просто высохли. Между тем, ученые пока никак не прокомментировали ситуацию, заявив о том, что пока не могут прогнозировать дальнейшие события в Йеллоустоунском Национальном парке.
На одном из американских телеканалов сообщили о том, что гейзеры Йеллоустоунского национального парка начали быстро высыхать, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.com.ua.
На телеканале отметили, что в одном из сообществ сейчас началось активное обсуждение того, что происходит в Йеллоустоунском национальном парке. Многие пользователи сообщили о том, что количество воды в гейзерах стремительно уменьшается, а в некоторых гейзерах она вообще исчезла. «Эта информация уже подтверждается, ранее мы сообщали о значительном увеличении температуры воды в гейзерах, это было связано с подъемом мантийного плюма. В настоящее время все датчики фиксируют очень низкую температуру», - заявили на телеканале.
Читайте также: В центре Киева внезапно забил десятиметровый гейзер
Сейчас Йеллоустоун начинает высыхать, и пользователи пишут, что вода из гейзеров могла уйти в подземные резервуары, а ее остатки на поверхности просто высохли. Между тем, ученые пока никак не прокомментировали ситуацию, заявив о том, что пока не могут прогнозировать дальнейшие события в Йеллоустоунском Национальном парке.
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