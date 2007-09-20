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Раздел: Невероятное  
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В США внезапно высохли гейзеры

В США внезапно высохли гейзерыУченые бьют тревогу.

На одном из американских телеканалов сообщили о том, что гейзеры Йеллоустоунского национального парка начали быстро высыхать, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.com.ua.

На телеканале отметили, что в одном из сообществ сейчас началось активное обсуждение того, что происходит в Йеллоустоунском национальном парке. Многие пользователи сообщили о том, что количество воды в гейзерах стремительно уменьшается, а в некоторых гейзерах она вообще исчезла. «Эта информация уже подтверждается, ранее мы сообщали о значительном увеличении температуры воды в гейзерах, это было связано с подъемом мантийного плюма. В настоящее время все датчики фиксируют очень низкую температуру», - заявили на телеканале.

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Сейчас Йеллоустоун начинает высыхать, и пользователи пишут, что вода из гейзеров могла уйти в подземные резервуары, а ее остатки на поверхности просто высохли. Между тем, ученые пока никак не прокомментировали ситуацию, заявив о том, что пока не могут прогнозировать дальнейшие события в Йеллоустоунском Национальном парке.
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 Теги: Йеллоустоун, гейзеры, высохли

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Сегодня, 10:39 » Автор: Алена Шимко
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