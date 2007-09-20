Раздел: Невероятное
Астрономы нашли ближайшую к Земле планету, пригодную к жизни
Исследователи космоса сделали новое заявление об обитаемой планете.
Самая ближайшая к Земле экзопланета может быть обитаемой. Два года назад европейские астрономы подтвердили существование планеты, которая очень похожа на Землю. Она вращается вокруг Проксимы Центавра – ближайшей к нашей планетной системе звезды, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.com.ua.
Кроме того, они подтвердили, что эта планета (Проксима b) движется в обитаемой зоне звезды. С тех пор было проведено множество исследований, направленных на выявление потенциальной обитаемости планеты Проксима b. Однако всё-таки после проведения многих исследований эксперты пришли к выводу, что, скорее всего, на этой планете нет живых существ. Родительская звезда экзопланеты продемонстрировала очень высокую активность, там происходит много вспышек, но в другом исследовании, которое проводили ученые из американского космического агентства НАСА, было установлено, что планета всё-таки может быть обитаемой.
Читайте также: Ученые нашли планету, пригодную для колонизации
Ученые смоделировали специальные программы и установили, что на этой планете могли быть массовые иммиграции из-за вспышек. Кроме того, выяснилось, что на планете может быть достаточное количество воды, чтобы поддерживать жизнь каких-либо существ.
Самая ближайшая к Земле экзопланета может быть обитаемой. Два года назад европейские астрономы подтвердили существование планеты, которая очень похожа на Землю. Она вращается вокруг Проксимы Центавра – ближайшей к нашей планетной системе звезды, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.com.ua.
Кроме того, они подтвердили, что эта планета (Проксима b) движется в обитаемой зоне звезды. С тех пор было проведено множество исследований, направленных на выявление потенциальной обитаемости планеты Проксима b. Однако всё-таки после проведения многих исследований эксперты пришли к выводу, что, скорее всего, на этой планете нет живых существ. Родительская звезда экзопланеты продемонстрировала очень высокую активность, там происходит много вспышек, но в другом исследовании, которое проводили ученые из американского космического агентства НАСА, было установлено, что планета всё-таки может быть обитаемой.
Читайте также: Ученые нашли планету, пригодную для колонизации
Ученые смоделировали специальные программы и установили, что на этой планете могли быть массовые иммиграции из-за вспышек. Кроме того, выяснилось, что на планете может быть достаточное количество воды, чтобы поддерживать жизнь каких-либо существ.
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