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Раздел: Невероятное  
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Ученые выяснили уровень облучения радиацией на Марсе

Ученые выяснили уровень облучения радиацией на МарсеВ межпланетном пространстве накапливается больше радиации.

Путешествуя к Марсу в течение шести месяцев, астронавты получат 60% от рекомендуемой дозы радиации, передает Хроника.инфо со ссылкой на changeua.com.

«Радиационные дозы, накопленные астронавтами в межпланетном пространстве, будут в несколько сотен раз больше, чем дозы, накопленные людьми за тот же период времени на Земле, и в несколько раз больше, чем дозы астронавтов и космонавтов, работающих на Международной космической станции. Наши результаты показывают, что само путешествие обеспечила бы очень существенное влияние на астронавтов со стороны радиации «, - рассказала научный сотрудник ESA Йорданка Семково.

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Космическая и солнечная радиация может стать причиной проблем со зрением, привести к деменции и рака. Защитные противорадиационные щиты или жилеты не гарантируют полной защиты, к тому же они недешево обходятся, поскольку увеличивают общий вес обшивки.
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 Теги: Марс, полет, радиация, облучение

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Сегодня, 16:20 » Автор: Алена Шимко
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