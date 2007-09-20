Раздел: Невероятное
Ученые выяснили уровень облучения радиацией на Марсе
В межпланетном пространстве накапливается больше радиации.
Путешествуя к Марсу в течение шести месяцев, астронавты получат 60% от рекомендуемой дозы радиации, передает Хроника.инфо со ссылкой на changeua.com.
«Радиационные дозы, накопленные астронавтами в межпланетном пространстве, будут в несколько сотен раз больше, чем дозы, накопленные людьми за тот же период времени на Земле, и в несколько раз больше, чем дозы астронавтов и космонавтов, работающих на Международной космической станции. Наши результаты показывают, что само путешествие обеспечила бы очень существенное влияние на астронавтов со стороны радиации «, - рассказала научный сотрудник ESA Йорданка Семково.
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Космическая и солнечная радиация может стать причиной проблем со зрением, привести к деменции и рака. Защитные противорадиационные щиты или жилеты не гарантируют полной защиты, к тому же они недешево обходятся, поскольку увеличивают общий вес обшивки.
Путешествуя к Марсу в течение шести месяцев, астронавты получат 60% от рекомендуемой дозы радиации, передает Хроника.инфо со ссылкой на changeua.com.
«Радиационные дозы, накопленные астронавтами в межпланетном пространстве, будут в несколько сотен раз больше, чем дозы, накопленные людьми за тот же период времени на Земле, и в несколько раз больше, чем дозы астронавтов и космонавтов, работающих на Международной космической станции. Наши результаты показывают, что само путешествие обеспечила бы очень существенное влияние на астронавтов со стороны радиации «, - рассказала научный сотрудник ESA Йорданка Семково.
Читайте также: Ученые выяснили причину отсутствия людей на Марсе
Космическая и солнечная радиация может стать причиной проблем со зрением, привести к деменции и рака. Защитные противорадиационные щиты или жилеты не гарантируют полной защиты, к тому же они недешево обходятся, поскольку увеличивают общий вес обшивки.
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