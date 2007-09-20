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Специалисты NASA запечатлели редчайшие светящиеся облака

Специалисты NASA запечатлели редчайшие светящиеся облакаПятидневная миссия NASA увенчалась успехом.

Снимки высокого разрешения сделал исследовательский космический зонд PMC Turbo. Видео, на котором зонд пролетает мимо серебряных светящихся облаков, опубликовано на видеохостинге YouTube. Светящиеся или серебристые облака - самые высокие из всех видов облаков, известных науке.

Об этом пишет Хроника.инфо.

Их ещё называют мезосферными из-за их очень высокого расположения - до 95 км в высоту. Для их возникновения требуется сопоставление множества факторов, главными из которых являются очень большое количество водяного пара и сильный мороз. Поскольку одновременное испарение воды и очень низкая температура на Земле встречаются только где-то в заполярье, соответственно и облака эти образуются очень редко.

Однако недавно пятидневная миссия NASA увенчалась успехом: запущенный в небо похожий на воздушный шар зонд с 7 камерами высокого разрешения и специальным прибором LIDAR, позволяющего идентифицировать снимаемые объекты.

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Впечатляющие кадры хороши не только тем, что визуально выглядят красиво, но тем, что благодаря более глубокому изучению атмосферы Земли, прогноз погоды удастся сделать намного более точный.

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 Теги: Специалисты NASA, облака

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Вчера, 23:32 » Автор: Едгар Букмирза
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На снимке можно увидеть серебристые облака.

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