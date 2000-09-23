Раздел: Невероятное
Опасный африканский вирус пробрался за пределы карантинной зоны
Вспышки вируса Эбола все чаще фиксируются в Африке.
Как стало известно, вирус Эболы распространился за пределы территории изоляции – к границе Уганды. На данный момент эпидемия зарегистрирована в Северном Киву (Конго). Медики также перевели в карантин зараженных граждан из провинции Итури, которая находится всего лишь в 31-й миле от границы Уганды, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
В Северном Киву смертельный вирус уже убил сотню граждан, а еще минимум 50 человек борются с симптомами заболевания. Губернатор Итури, DR Congo, подтвердил все слухи. Действительно, эпидемия Эболы атакует берег озера Альберт.
ВОЗ несколько дней назад попытались успокоить людей, заявив, что власти Уганды будут производить вакцинацию в момент обнаружения вируса, пришедшего из находящегося рядом Конго. Эксперты провели также ликбез для африканцев, как минимизировать риск заражения.
Читайте также: Билл Гейтс предупредил о возможности крупнейшей эпидемии
Уколы будут сделаны на основе вакцин компании Merck. Данная «кольцевая» форма вакцинации создана против заболевания Заир, которое убивало граждан в последний раз. Уганда пока что не пострадала от Эболы, поэтому специалистам надо сделать всё возможное, чтобы избежать вспышки.
Как стало известно, вирус Эболы распространился за пределы территории изоляции – к границе Уганды. На данный момент эпидемия зарегистрирована в Северном Киву (Конго). Медики также перевели в карантин зараженных граждан из провинции Итури, которая находится всего лишь в 31-й миле от границы Уганды, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
В Северном Киву смертельный вирус уже убил сотню граждан, а еще минимум 50 человек борются с симптомами заболевания. Губернатор Итури, DR Congo, подтвердил все слухи. Действительно, эпидемия Эболы атакует берег озера Альберт.
ВОЗ несколько дней назад попытались успокоить людей, заявив, что власти Уганды будут производить вакцинацию в момент обнаружения вируса, пришедшего из находящегося рядом Конго. Эксперты провели также ликбез для африканцев, как минимизировать риск заражения.
Читайте также: Билл Гейтс предупредил о возможности крупнейшей эпидемии
Уколы будут сделаны на основе вакцин компании Merck. Данная «кольцевая» форма вакцинации создана против заболевания Заир, которое убивало граждан в последний раз. Уганда пока что не пострадала от Эболы, поэтому специалистам надо сделать всё возможное, чтобы избежать вспышки.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
313
0
Также советуем посмотреть
- В Cети популярность набирает странное фото
- Порошенко рассказал, как Кремль вмешивается в украинские выборы
- Футболист провалился в яму на стадионе
- Житель Энергодара забыл, где оставил свой автомобиль
- Россиянин попросил убежища в Украине: названа причина
- Веселые анекдоты для хорошего субботнего настроения
- Уморительные кадры, сделанные на американских горках
- Упитанный кот из британского супермаркета умилил Сеть
- Когда что-то пошло не так: забавные свадебные снимки
- Забавный енот-воришка стал звездой Сети
- Королева пародий Instagram стала звездой Сети
- Забавные снимки из жизни неудачников
- Талант фотографа: отец случайно сделал из дочери интернет-звезду
- Забавные животные, угодившие в курьезные ситуации
- Смех до упаду: «чудики» в общественном транспорте
- Сутки в ООС: 18 обстрелов, трое раненых
- Потешные питомцы, которым все равно, где спать
- Веселые ситуации, которые могут произойти лишь на борту самолета
- Забавные фотки людей, не готовых к "покатушкам" на американских горках
- Стало известно, как собираются поделить имущество украинских церквей
- Копы «спасли» день рождения мальчика, оставшегося без гостей
- Герои этих веселых фоток не смогли "победить" сонливость
- Украинские депутаты просят патриарха Варфоломея отложить вопрос об автокефалии
- Забавные твиты, в которых многие узнают себя
- Дело Вороненкова: появились новые подробности
- Совсем не смутился: воришку-енота застали на месте «преступления»
- Хуг заявил о регрессе в разведении сил на Донбассе
- Виступ Порошенко у Раді був всеохопним
- Американские студенты забавно разыграли McDonald's
- В «ЛНР» снова проблемы с мобильной связью
Оставьте свой комментарий