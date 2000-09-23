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Опасный африканский вирус пробрался за пределы карантинной зоны

Опасный африканский вирус пробрался за пределы карантинной зоны Вспышки вируса Эбола все чаще фиксируются в Африке.

Как стало известно, вирус Эболы распространился за пределы территории изоляции – к границе Уганды. На данный момент эпидемия зарегистрирована в Северном Киву (Конго). Медики также перевели в карантин зараженных граждан из провинции Итури, которая находится всего лишь в 31-й миле от границы Уганды, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

В Северном Киву смертельный вирус уже убил сотню граждан, а еще минимум 50 человек борются с симптомами заболевания. Губернатор Итури, DR Congo, подтвердил все слухи. Действительно, эпидемия Эболы атакует берег озера Альберт.

ВОЗ несколько дней назад попытались успокоить людей, заявив, что власти Уганды будут производить вакцинацию в момент обнаружения вируса, пришедшего из находящегося рядом Конго. Эксперты провели также ликбез для африканцев, как минимизировать риск заражения.

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Уколы будут сделаны на основе вакцин компании Merck. Данная «кольцевая» форма вакцинации создана против заболевания Заир, которое убивало граждан в последний раз. Уганда пока что не пострадала от Эболы, поэтому специалистам надо сделать всё возможное, чтобы избежать вспышки.
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 Теги: эбола, вирус

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Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
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