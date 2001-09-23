Раздел: Невероятное
В американском небе засняли необычные светящиеся объекты
Странные огни видели в Миннесоте.
На днях жители и гости американского Стиллуотера в штате Миннесота стали случайными свидетелями поразительного явления. Поздно вечером в небе над городом неожиданно возникло огромное кольцо, состоявшее из множества светящихся шаров. Пораженные очевидцы запечатлели аномалию на фото и видео, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Когда загадочные кадры попали в Сеть, многие уфологи ознакомились с ними и заключили, что перед нами невидимый НЛО, паривший над землей. Дескать, сам неопознанный объект был скрыт от людских глаз незримым камуфляжем, однако излучаемый летательным аппаратом свет, разумеется, оказался виден наблюдателям.
Некоторые скептики предполагали, что это был всего лишь свет прожекторов на облаках, однако их теория не подтвердилась. Во-первых, выяснилось, что подобных инсталляций с прожекторами в Стиллуотере отродясь не было. Во-вторых, очевидцы, дождавшиеся исчезновения НЛО, сообщают, что он стремительно улетел в сторону, а не потух.
По мнению специалистов, речь может идти либо о воздушном судне инопланетян, очень похожим на такую же огненную кольцеобразную «летающую тарелку», которую 10 сентября видели жители калифорнийского города Окснарда, либо о некоем аппарате, тайно созданном нашей цивилизацией.
Читайте также: Опасный африканский вирус пробрался за пределы карантинной зоны
Ведь термин «НЛО» – вовсе не синоним, а гипероним к понятию «летающая тарелка». Немало уфологов убеждены, что подавляющее большинство неопознанных воздушных судов в секрете создаются военными и другими правительственными структурами.
На днях жители и гости американского Стиллуотера в штате Миннесота стали случайными свидетелями поразительного явления. Поздно вечером в небе над городом неожиданно возникло огромное кольцо, состоявшее из множества светящихся шаров. Пораженные очевидцы запечатлели аномалию на фото и видео, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Когда загадочные кадры попали в Сеть, многие уфологи ознакомились с ними и заключили, что перед нами невидимый НЛО, паривший над землей. Дескать, сам неопознанный объект был скрыт от людских глаз незримым камуфляжем, однако излучаемый летательным аппаратом свет, разумеется, оказался виден наблюдателям.
Некоторые скептики предполагали, что это был всего лишь свет прожекторов на облаках, однако их теория не подтвердилась. Во-первых, выяснилось, что подобных инсталляций с прожекторами в Стиллуотере отродясь не было. Во-вторых, очевидцы, дождавшиеся исчезновения НЛО, сообщают, что он стремительно улетел в сторону, а не потух.
По мнению специалистов, речь может идти либо о воздушном судне инопланетян, очень похожим на такую же огненную кольцеобразную «летающую тарелку», которую 10 сентября видели жители калифорнийского города Окснарда, либо о некоем аппарате, тайно созданном нашей цивилизацией.
Читайте также: Опасный африканский вирус пробрался за пределы карантинной зоны
Ведь термин «НЛО» – вовсе не синоним, а гипероним к понятию «летающая тарелка». Немало уфологов убеждены, что подавляющее большинство неопознанных воздушных судов в секрете создаются военными и другими правительственными структурами.
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