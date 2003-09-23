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В мире все чаще происходят электрические аномалии

В мире все чаще происходят электрические аномалии Электричество пропадает по неизвестным причинам.

Странные события происходят в разных частях мира: по неизвестным причинам пропадает электричество, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Так, к примеру, недавно произошло самопроизвольное отключение энергосистемы в половине Аттики, а затем на некоторых греческих островах. До сих пор никто не знает причины поломок.

Блэкауты не минули Северную и Южную Каролины (США), а также штат Юта. В один момент остались без света жители Сингапура. Притом отключение электричества было внезапное, техника энергосистем работала исправно.

Конспирологи и уфологи начали строить различные теории. Одни обвиняли электромагнитные бури, другие – аномальные грозы, а третьи – геоинженеров, которые якобы создали агрегаты, управляющие погодой и различными системами.

Также уфологи вспомнили инопланетян, которые тоже в теории могли влиять на земную жизнь с целью исправления некоторых человеческих ошибок. Не надо исключать и мысль, что пролетающие низко НЛО просто портят электрические сети.

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Конечно, все версии – это лишь догадки, которые могут вообще быть далекими от истины. Разгадка совпадений может быть весьма неожиданной.

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 Теги: электричество, отключение

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Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
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