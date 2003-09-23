Раздел: Невероятное
В мире все чаще происходят электрические аномалии
Электричество пропадает по неизвестным причинам.
Странные события происходят в разных частях мира: по неизвестным причинам пропадает электричество, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Так, к примеру, недавно произошло самопроизвольное отключение энергосистемы в половине Аттики, а затем на некоторых греческих островах. До сих пор никто не знает причины поломок.
Блэкауты не минули Северную и Южную Каролины (США), а также штат Юта. В один момент остались без света жители Сингапура. Притом отключение электричества было внезапное, техника энергосистем работала исправно.
Конспирологи и уфологи начали строить различные теории. Одни обвиняли электромагнитные бури, другие – аномальные грозы, а третьи – геоинженеров, которые якобы создали агрегаты, управляющие погодой и различными системами.
Также уфологи вспомнили инопланетян, которые тоже в теории могли влиять на земную жизнь с целью исправления некоторых человеческих ошибок. Не надо исключать и мысль, что пролетающие низко НЛО просто портят электрические сети.
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Конечно, все версии – это лишь догадки, которые могут вообще быть далекими от истины. Разгадка совпадений может быть весьма неожиданной.
Странные события происходят в разных частях мира: по неизвестным причинам пропадает электричество, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Так, к примеру, недавно произошло самопроизвольное отключение энергосистемы в половине Аттики, а затем на некоторых греческих островах. До сих пор никто не знает причины поломок.
Блэкауты не минули Северную и Южную Каролины (США), а также штат Юта. В один момент остались без света жители Сингапура. Притом отключение электричества было внезапное, техника энергосистем работала исправно.
Конспирологи и уфологи начали строить различные теории. Одни обвиняли электромагнитные бури, другие – аномальные грозы, а третьи – геоинженеров, которые якобы создали агрегаты, управляющие погодой и различными системами.
Также уфологи вспомнили инопланетян, которые тоже в теории могли влиять на земную жизнь с целью исправления некоторых человеческих ошибок. Не надо исключать и мысль, что пролетающие низко НЛО просто портят электрические сети.
Читайте также: В американском небе засняли необычные светящиеся объекты
Конечно, все версии – это лишь догадки, которые могут вообще быть далекими от истины. Разгадка совпадений может быть весьма неожиданной.
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