В мире все чаще происходят электрические аномалии

Электричество пропадает по неизвестным причинам.



Странные события происходят в разных частях мира: по неизвестным причинам пропадает электричество, сообщает



Так, к примеру, недавно произошло самопроизвольное отключение энергосистемы в половине Аттики, а затем на некоторых греческих островах. До сих пор никто не знает причины поломок.



Блэкауты не минули Северную и Южную Каролины (США), а также штат Юта. В один момент остались без света жители Сингапура. Притом отключение электричества было внезапное, техника энергосистем работала исправно.



Конспирологи и уфологи начали строить различные теории. Одни обвиняли электромагнитные бури, другие – аномальные грозы, а третьи – геоинженеров, которые якобы создали агрегаты, управляющие погодой и различными системами.



Также уфологи вспомнили инопланетян, которые тоже в теории могли влиять на земную жизнь с целью исправления некоторых человеческих ошибок. Не надо исключать и мысль, что пролетающие низко НЛО просто портят электрические сети.



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Конечно, все версии – это лишь догадки, которые могут вообще быть далекими от истины. Разгадка совпадений может быть весьма неожиданной.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Странные события происходят в разных частях мира: по неизвестным причинам пропадает электричество, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты Так, к примеру, недавно произошло самопроизвольное отключение энергосистемы в половине Аттики, а затем на некоторых греческих островах. До сих пор никто не знает причины поломок.Блэкауты не минули Северную и Южную Каролины (США), а также штат Юта. В один момент остались без света жители Сингапура. Притом отключение электричества было внезапное, техника энергосистем работала исправно.Конспирологи и уфологи начали строить различные теории. Одни обвиняли электромагнитные бури, другие – аномальные грозы, а третьи – геоинженеров, которые якобы создали агрегаты, управляющие погодой и различными системами.Также уфологи вспомнили инопланетян, которые тоже в теории могли влиять на земную жизнь с целью исправления некоторых человеческих ошибок. Не надо исключать и мысль, что пролетающие низко НЛО просто портят электрические сети.Конечно, все версии – это лишь догадки, которые могут вообще быть далекими от истины. Разгадка совпадений может быть весьма неожиданной.



