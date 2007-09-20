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Ученые назвали количество насекомых, проживающих в каждом доме

Ученые назвали количество насекомых, проживающих в каждом доме Рядом с человеком живет около 100 различных видов.

Энтомолог из Калифорнии Мишель Траутвайн уверена, что насекомые окружают человека повсюду. В домах - тоже, у вас дома - до ста видов. И с этим ничего не поделать, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Фокус.

Пять лет команда Мишель Траутвайн искала насекомых в человеческом жилье по всему миру (в США, Австралии, Японии, Перу и Швеции - в разных климатических зонах, в городах и деревнях) - и всегда находила. Результаты опубликованы в Scientific Reports.

Траутвайн пыталась выяснить, от чего зависит биоразнообразие наших домов, превращенных насекомыми в сложные экосистемы с пищевыми цепочками, хищниками, их жертвами и паразитами. Для этого она оценивала каждый дом по ряду критериев: как части проводится влажная уборка, как часто выносят мусор, сколько в доме окон и дверей, есть ли домашние животные.

Оказалось, на количество видов, живущих в доме, ни один из этих факторов не влияет. В каждом человеческом жилище живет около 100 видов насекомых. Большинство предпочитает нижние этажи и комнаты с ковровыми покрытиями, куда часто заходят люди. В подвалах и кладовках живут те, комы больше нравится темнота: пещерные кузнечики, многоножки и маленькие сухопутные рачки.

Все эти насекомые - не случайные гости, а части большой экосистемы. Те, что становятся жертвами хищников, питаются чешуйками человеческой кожи и пылью; на них охотятся пауки, муравьи и тараканы. Некоторые - как те же тараканы - предпочитают жизнь с людьми жизни в дикой природе.

Сообщества насекомых складываются везде, где живет человек, утверждает Траутвайн. Но это не значит, что можно забросить уборку и рассыпать крошки по полу: ученые говорят не о количестве насекомых, а о количестве их видов. Пытаться полностью избавиться от шести- (и более) -ногих сожителей тоже не стоит.

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Возможно, их неслышное присутствие помогает нам (и нашим детям) вырабатывать здоровый иммунный ответ на патогены, с которыми мы не встречались бы, не будь вокруг нас маленьких беспозвоночных.
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 Теги: насекомые, дом

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Сегодня, 08:59 » Автор: Евгений Шевченко
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