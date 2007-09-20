Раздел: Невероятное
Ученые обнаружили самое древнее существо на Земле
Открытие показывает, что история земной фауны гораздо длиннее, чем считалось
Вблизи Белого моря археологи нашли самое древнее животное, которое когда-либо жило на Земле, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Возраст существа составляет рекордные 558 миллионов лет. Возраст был определен по остаткам окаменелого жира – это органическое соединение не содержится в растениях или грибах, а значит обнаруженный организм относится к царству животных.
Морское существо, получившее название Дикинсония, было размером 1,4 метра в длину и почти столько же в ширину. Вероятно, это самый ранний предок нынешних млекопитающих. Внешне существо напоминает листок с ветвистой структурой, внешне напоминающей отпечаток пальца.
Открытие показывает, что история земной фауны гораздо длиннее, чем считалось. Более того, этот живой организм жил за 20 миллионов лет до Кембрийского взрыва – так ученые называют период, во время которого резко возросло количество ископаемых останков живых существ.
Читайте также: Названо самое древнее животное на Земле
Дикинсонии вели сидячий образ жизни. Но их потомки вскоре двинулись с места, отрастив ноги. И произошло это, как выяснилось, тоже на много миллионов лет раньше, чем принято было считать.
Вблизи Белого моря археологи нашли самое древнее животное, которое когда-либо жило на Земле, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Возраст существа составляет рекордные 558 миллионов лет. Возраст был определен по остаткам окаменелого жира – это органическое соединение не содержится в растениях или грибах, а значит обнаруженный организм относится к царству животных.
Морское существо, получившее название Дикинсония, было размером 1,4 метра в длину и почти столько же в ширину. Вероятно, это самый ранний предок нынешних млекопитающих. Внешне существо напоминает листок с ветвистой структурой, внешне напоминающей отпечаток пальца.
Открытие показывает, что история земной фауны гораздо длиннее, чем считалось. Более того, этот живой организм жил за 20 миллионов лет до Кембрийского взрыва – так ученые называют период, во время которого резко возросло количество ископаемых останков живых существ.
Читайте также: Названо самое древнее животное на Земле
Дикинсонии вели сидячий образ жизни. Но их потомки вскоре двинулись с места, отрастив ноги. И произошло это, как выяснилось, тоже на много миллионов лет раньше, чем принято было считать.
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