» » Ученые обнаружили самое древнее существо на Земле
Раздел: Невероятное  
0

Ученые обнаружили самое древнее существо на Земле

Ученые обнаружили самое древнее существо на ЗемлеОткрытие показывает, что история земной фауны гораздо длиннее, чем считалось

Вблизи Белого моря археологи нашли самое древнее животное, которое когда-либо жило на Земле, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Возраст существа составляет рекордные 558 миллионов лет. Возраст был определен по остаткам окаменелого жира – это органическое соединение не содержится в растениях или грибах, а значит обнаруженный организм относится к царству животных.

Морское существо, получившее название Дикинсония, было размером 1,4 метра в длину и почти столько же в ширину. Вероятно, это самый ранний предок нынешних млекопитающих. Внешне существо напоминает листок с ветвистой структурой, внешне напоминающей отпечаток пальца.

Открытие показывает, что история земной фауны гораздо длиннее, чем считалось. Более того, этот живой организм жил за 20 миллионов лет до Кембрийского взрыва – так ученые называют период, во время которого резко возросло количество ископаемых останков живых существ.

Читайте также: Названо самое древнее животное на Земле

Дикинсонии вели сидячий образ жизни. Но их потомки вскоре двинулись с места, отрастив ноги. И произошло это, как выяснилось, тоже на много миллионов лет раньше, чем принято было считать.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:53 » Автор: Татьяна Ларина
     285
     0

Похожие новости по теме

Археологи обнаружили самое древнее африканское животное Археологи обнаружили самое древнее африканское животное

Находкою оказался стегодон – вымерший слон.

Ученые обнаружили в янтаре древнее существо Ученые обнаружили в янтаре древнее существо

Ученые нашли в куске янтаря из Мьянмы паука, жившего на Земле 100 миллионов лет назад.

Ученые обнаружили морское существо возрастом более 500 миллионов лет Ученые обнаружили морское существо возрастом более 500 миллионов лет

Ученые предполагают, что большую часть жизни морской хищник проводил на глубине, прячась между камней.

Названо самое древнее животное на Земле Названо самое древнее животное на Земле

Ученые показали древнейшее животное на планете Земля

Ученые убили самое старое существо на нашей планете Ученые убили самое старое существо на нашей планете

Ученые, которые ранее нашли 405-летнего моллюска, поспешили с выводами относительно возраста существа. Оказалось, что оно гораздо старше. Однако чтобы узнать истинный возраст исследователям пришлось пожертвовать жизнью старейшего существа на Земле.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх