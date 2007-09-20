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Ученые: к Земле приближается огромный астероид

Ученые: к Земле приближается огромный астероидУченые NASA не видят угрозы падения данного астероида.

Ученые NASA прогнозирует, что астероид RB4 движется со скоростью 3,6 км в секунду. Однако специалисты не видят опасности в конкретном небесном теле Солнечной системы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.

Планетарный ученый из Европейского космического агентства Детлеф Кощни сказал, что космический астероид, которого ученые окрестили RB4, может быть потенциальной опасностью для тысячи людей, если он упадет на Землю. «Если 100-метровый астероид ударит Землю, это нанесет значительный урон в районе Германии и даже повлияет на окружающий регион. Но астероиды такого размера не очень часто ударяют по Земле. Может быть, каждые 10 000 лет в среднем», - сообщил Кощни.

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Астрономы также утверждают, что огромный астероид RB4, который приближается к Земле, пролетит мимо, как и многие другие небесные тела. Ученые NASA также не видят угрозы падения данного астероида.
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 Теги: Земля, астероид

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Сегодня, 15:22 » Автор: Татьяна Ларина
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