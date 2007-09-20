Раздел: Невероятное
Телескоп TESS нашел еще одну экзопланету
Охотник за экзопланетами сделал обе находки всего за месяц работы на орбите.
Телескоп TESS нашел вторую экзопланету. Эта планета немного крупнее Земли, вращается она вокруг LHS 3844 (красного карлика класса М) на расстоянии 49 световых лет от нас и делает полный оборот вокруг своей звезды каждые 11 часов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вокруг света
Скорость вращения говорит, что планета находится очень близко к звезде, получает слишком большие дозы радиации и страдает от солнечных вспышек. Ученые назвали ее «горячей Землей», которая, скорей всего, необитаема.
Первой находкой была «суперземля» π Men, на расстоянии 60 световых лет от Земли и, по расчетам ученых, в 5 раз тяжелее нашей планеты. Предполагается, что оан имеет каменно-железное ядро и по составу очень похожа на Нептун, то есть содержит воду, метан, водород и гелий.
Обе экзопланеты были обнаружены в первый месяц работы телескопа TESS, который меняет свою позицию каждый месяц для лучшего обзора.
TESS наблюдает за полем звезд, анализируя их яркость. Если у этих звезд есть планеты, проходящие между телескопом и звездой, инструмент регистрирует небольшой провал в яркости. Наблюдение нескольких таких событий, известных как транзиты, дает возможность вычислить размер планеты и продолжительность ее года.
Исследовательская команда также использовала наземные телескопы для изучения звездной системы, чтобы подтвердить достоверность получаемого сигнала. Это, в свою очередь, дало им некоторое представление о температуре на поверхности планеты - 531° С.
Читайте также: NASA запускает телескоп для поиска внеземной жизни
Из-за высокой температуры на экзопланете и ее близости к звезде ученые задаются вопросом о том, может ли у нее существовать атмосфера. Если да, это может означать, что планета сформировалась гораздо дальше от своего солнца, но со временем приблизилась к звезде в процессе ее старения, как утверждают авторы. Такая близость к красному карлику также дает ученым шанс изучить возможную атмосферу экзопланеты.
Телескоп TESS нашел вторую экзопланету. Эта планета немного крупнее Земли, вращается она вокруг LHS 3844 (красного карлика класса М) на расстоянии 49 световых лет от нас и делает полный оборот вокруг своей звезды каждые 11 часов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вокруг света
Скорость вращения говорит, что планета находится очень близко к звезде, получает слишком большие дозы радиации и страдает от солнечных вспышек. Ученые назвали ее «горячей Землей», которая, скорей всего, необитаема.
Первой находкой была «суперземля» π Men, на расстоянии 60 световых лет от Земли и, по расчетам ученых, в 5 раз тяжелее нашей планеты. Предполагается, что оан имеет каменно-железное ядро и по составу очень похожа на Нептун, то есть содержит воду, метан, водород и гелий.
Обе экзопланеты были обнаружены в первый месяц работы телескопа TESS, который меняет свою позицию каждый месяц для лучшего обзора.
TESS наблюдает за полем звезд, анализируя их яркость. Если у этих звезд есть планеты, проходящие между телескопом и звездой, инструмент регистрирует небольшой провал в яркости. Наблюдение нескольких таких событий, известных как транзиты, дает возможность вычислить размер планеты и продолжительность ее года.
Исследовательская команда также использовала наземные телескопы для изучения звездной системы, чтобы подтвердить достоверность получаемого сигнала. Это, в свою очередь, дало им некоторое представление о температуре на поверхности планеты - 531° С.
Читайте также: NASA запускает телескоп для поиска внеземной жизни
Из-за высокой температуры на экзопланете и ее близости к звезде ученые задаются вопросом о том, может ли у нее существовать атмосфера. Если да, это может означать, что планета сформировалась гораздо дальше от своего солнца, но со временем приблизилась к звезде в процессе ее старения, как утверждают авторы. Такая близость к красному карлику также дает ученым шанс изучить возможную атмосферу экзопланеты.
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