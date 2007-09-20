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Скончался лауреат Нобелевской премии по физике

Скончался лауреат Нобелевской премии по физикеЧарльз Као является автором ряда трудов, способствовавших стремительному развитию технологии оптоволоконной связи

В возрасте 84 лет умер Чарльз Као, получивший Нобелевскую премию по физике в 2009 году за работу по волоконной оптике. Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua

Као умер в специальном административном районе КНР Гонконге. Агентство отмечает, что в 2004 году у него была диагностирована болезнь Альцгеймера.

Као родился в Шанхае в 1933 году, переехал в Гонконг в 1948 году. Учился в Лондонском университете, где получил степень бакалавра и степень кандидата технических наук по электротехнике.

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Чарльз Као является автором ряда трудов, способствовавших стремительному развитию технологии оптоволоконной связи. В 2009 году он совместно с Джорджем Смитом и Уиллардом Бойлом удостоился Нобелевской премии по физике.
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 Теги: Нобелевская премия, физика

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Сегодня, 17:37 » Автор: Татьяна Ларина
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