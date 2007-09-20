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Астрономы нашли странный источник света

Астрономы нашли странный источник светаАстрономы обнаружили новый непонятный источник.

Телескоп Hubble обнаружил загадочный инфракрасный источник в относительной близости от Солнца. Связан он с нейтронной звездой, однако размеры не позволяют ученым понять его природу.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Космическое пространство полно необычных сигналов и источников излучения, природа которых все еще не ясна астрофизикам. Пример - так называемые быстрые радиовсплески (Fast Radio Bursts - FRB), мощные миллисекундные вспышки радиоизлучения, происходящие по несколько тысяч раз в день, но до сих пор остающиеся загадкой.

Теперь же астрономы обнаружили новый непонятный источник, на этот раз в инфракрасном (тепловом) диапазоне электромагнитного излучения.
Обнаружен он учеными при помощи космического телескопа Hubble в окрестностях нейтронной звезды, расположенной в относительной близости от Солнца - около 800 световых лет. Странное излучение было обнаружено группой исследователей под руководством Университета штата Пенсильвания (США) в сотрудничестве с турецкими учеными. Изучение источника излучения поможет лучше понять эволюцию нейтронных звезд - чрезвычайно плотных объектов, которые остаются на месте взрывов сверхновых.

«Эта особенная нейтронная звезда принадлежит группе из семи расположенных неподалеку рентгеновских пульсаров - так называемой Великолепной семерке (астрономы полагают, что это молодые одиночные нейтронные звезды с сильным магнитным полем), которые горячее, чем должны были бы быть, учитывая их возраст и энергетику, получаемую за счет торможения», - пояснила Беттина Поссельт, профессор астрономии из Университета Пенсильвании, автор статьи в The Astrophysical Journal. - Мы обнаружили широкую область инфракрасного излучения вокруг этой нейтронной звезды RX J0806.4-4123, протяженность которой составляет порядка 200 астрономических единиц (2,5 расстояния от Солнца до Плутона) от пульсара».

Астрономы впервые обнаружили нейтронную звезду, ассоциированную со столь протяженным источником излучения, причем только в инфракрасном диапазоне.

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Основываясь на прошлых наблюдениях, астрономы уверены, что видят гораздо более интенсивное инфракрасное излучение, чем может исходить от этой нейтронной звезды.
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 Теги: Астроном, свет

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Сегодня, 21:04 » Автор: Едгар Букмирза
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