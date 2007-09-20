Раздел: Невероятное
Астрономы нашли странный источник света
Астрономы обнаружили новый непонятный источник.
Телескоп Hubble обнаружил загадочный инфракрасный источник в относительной близости от Солнца. Связан он с нейтронной звездой, однако размеры не позволяют ученым понять его природу.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Космическое пространство полно необычных сигналов и источников излучения, природа которых все еще не ясна астрофизикам. Пример - так называемые быстрые радиовсплески (Fast Radio Bursts - FRB), мощные миллисекундные вспышки радиоизлучения, происходящие по несколько тысяч раз в день, но до сих пор остающиеся загадкой.
Теперь же астрономы обнаружили новый непонятный источник, на этот раз в инфракрасном (тепловом) диапазоне электромагнитного излучения.
Обнаружен он учеными при помощи космического телескопа Hubble в окрестностях нейтронной звезды, расположенной в относительной близости от Солнца - около 800 световых лет. Странное излучение было обнаружено группой исследователей под руководством Университета штата Пенсильвания (США) в сотрудничестве с турецкими учеными. Изучение источника излучения поможет лучше понять эволюцию нейтронных звезд - чрезвычайно плотных объектов, которые остаются на месте взрывов сверхновых.
«Эта особенная нейтронная звезда принадлежит группе из семи расположенных неподалеку рентгеновских пульсаров - так называемой Великолепной семерке (астрономы полагают, что это молодые одиночные нейтронные звезды с сильным магнитным полем), которые горячее, чем должны были бы быть, учитывая их возраст и энергетику, получаемую за счет торможения», - пояснила Беттина Поссельт, профессор астрономии из Университета Пенсильвании, автор статьи в The Astrophysical Journal. - Мы обнаружили широкую область инфракрасного излучения вокруг этой нейтронной звезды RX J0806.4-4123, протяженность которой составляет порядка 200 астрономических единиц (2,5 расстояния от Солнца до Плутона) от пульсара».
Астрономы впервые обнаружили нейтронную звезду, ассоциированную со столь протяженным источником излучения, причем только в инфракрасном диапазоне.
Читайте также: В Антарктиде нашли странный источник света. Видео
Основываясь на прошлых наблюдениях, астрономы уверены, что видят гораздо более интенсивное инфракрасное излучение, чем может исходить от этой нейтронной звезды.
Телескоп Hubble обнаружил загадочный инфракрасный источник в относительной близости от Солнца. Связан он с нейтронной звездой, однако размеры не позволяют ученым понять его природу.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Космическое пространство полно необычных сигналов и источников излучения, природа которых все еще не ясна астрофизикам. Пример - так называемые быстрые радиовсплески (Fast Radio Bursts - FRB), мощные миллисекундные вспышки радиоизлучения, происходящие по несколько тысяч раз в день, но до сих пор остающиеся загадкой.
Теперь же астрономы обнаружили новый непонятный источник, на этот раз в инфракрасном (тепловом) диапазоне электромагнитного излучения.
Обнаружен он учеными при помощи космического телескопа Hubble в окрестностях нейтронной звезды, расположенной в относительной близости от Солнца - около 800 световых лет. Странное излучение было обнаружено группой исследователей под руководством Университета штата Пенсильвания (США) в сотрудничестве с турецкими учеными. Изучение источника излучения поможет лучше понять эволюцию нейтронных звезд - чрезвычайно плотных объектов, которые остаются на месте взрывов сверхновых.
«Эта особенная нейтронная звезда принадлежит группе из семи расположенных неподалеку рентгеновских пульсаров - так называемой Великолепной семерке (астрономы полагают, что это молодые одиночные нейтронные звезды с сильным магнитным полем), которые горячее, чем должны были бы быть, учитывая их возраст и энергетику, получаемую за счет торможения», - пояснила Беттина Поссельт, профессор астрономии из Университета Пенсильвании, автор статьи в The Astrophysical Journal. - Мы обнаружили широкую область инфракрасного излучения вокруг этой нейтронной звезды RX J0806.4-4123, протяженность которой составляет порядка 200 астрономических единиц (2,5 расстояния от Солнца до Плутона) от пульсара».
Астрономы впервые обнаружили нейтронную звезду, ассоциированную со столь протяженным источником излучения, причем только в инфракрасном диапазоне.
Читайте также: В Антарктиде нашли странный источник света. Видео
Основываясь на прошлых наблюдениях, астрономы уверены, что видят гораздо более интенсивное инфракрасное излучение, чем может исходить от этой нейтронной звезды.
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