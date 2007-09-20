Раздел: Невероятное
Найдена необычная рыба-пеликан
Пасть большерота может мгновенно растягиваться.
Экспедиция судна "Наутилус", исследуя подводные глубины в районе Национального морского памятника Папаханаумокуакеа на Гавайях, обнаружила рыбу, которая поразила даже ученых, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
На видео порой кажется, что рыба состоит только из одного рта.
Это редкий вид угреобразных: большерот или рыба-пеликан (Eurypharynx pelecanoides).
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Пасть большерота, благодаря специальному "мешочку", может мгновенно растягиваться, что позволяет захватывать больше добычи. На видео скорее всего подросток, так как он еще не достиг размеров взрослой рыбы.
Экспедиция судна "Наутилус", исследуя подводные глубины в районе Национального морского памятника Папаханаумокуакеа на Гавайях, обнаружила рыбу, которая поразила даже ученых, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
На видео порой кажется, что рыба состоит только из одного рта.
Это редкий вид угреобразных: большерот или рыба-пеликан (Eurypharynx pelecanoides).
Читайте также: В кишечнике найдена необычная бактерия
Пасть большерота, благодаря специальному "мешочку", может мгновенно растягиваться, что позволяет захватывать больше добычи. На видео скорее всего подросток, так как он еще не достиг размеров взрослой рыбы.
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