Раздел: Невероятное
Гость из будущего рассказал, когда начнется новая мировая война
Мужчина утверждает, что он побывал в будущем.
Daily Star передаёт слова одного мужчины по имени Александр Смит, который якобы прибыл из будущего. Если верить словам путешественника, то он принимал участие в секретных программах ЦРУ, которые проводились в 80-х годах прошлого столетия, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Информация появилась на YouTube-канале ApexTV. Оказывается, в 2018 году, как отмечалось ранее в некоторых источниках, ничего не произойдет, кровопролитное сражение случится в 2118 году между Соединенными Штатами и КНДР.
Согласно комментариям Смита, конфликт начнется с малого, однако позже перерастет в серьезную напряженность. Россия станет на сторону КНДР. Удивительно, но Третья мировая объединит все народы, мир станет лучше.
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Верить или нет словам путешественника из будущего – решать только вам. Словам Смита нет никаких доказательств, поэтому становиться на его сторону мы не будем. Александр – один из многих людей, сделавших подобные громкие заявления.
Daily Star передаёт слова одного мужчины по имени Александр Смит, который якобы прибыл из будущего. Если верить словам путешественника, то он принимал участие в секретных программах ЦРУ, которые проводились в 80-х годах прошлого столетия, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Информация появилась на YouTube-канале ApexTV. Оказывается, в 2018 году, как отмечалось ранее в некоторых источниках, ничего не произойдет, кровопролитное сражение случится в 2118 году между Соединенными Штатами и КНДР.
Согласно комментариям Смита, конфликт начнется с малого, однако позже перерастет в серьезную напряженность. Россия станет на сторону КНДР. Удивительно, но Третья мировая объединит все народы, мир станет лучше.
Читайте также: Рэпер рассказал, как клонируют знаменитостей
Верить или нет словам путешественника из будущего – решать только вам. Словам Смита нет никаких доказательств, поэтому становиться на его сторону мы не будем. Александр – один из многих людей, сделавших подобные громкие заявления.
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