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Раздел: Невероятное  
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Гость из будущего рассказал, когда начнется новая мировая война

Гость из будущего рассказал, когда начнется новая мировая война Мужчина утверждает, что он побывал в будущем.

Daily Star передаёт слова одного мужчины по имени Александр Смит, который якобы прибыл из будущего. Если верить словам путешественника, то он принимал участие в секретных программах ЦРУ, которые проводились в 80-х годах прошлого столетия, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Информация появилась на YouTube-канале ApexTV. Оказывается, в 2018 году, как отмечалось ранее в некоторых источниках, ничего не произойдет, кровопролитное сражение случится в 2118 году между Соединенными Штатами и КНДР.

Согласно комментариям Смита, конфликт начнется с малого, однако позже перерастет в серьезную напряженность. Россия станет на сторону КНДР. Удивительно, но Третья мировая объединит все народы, мир станет лучше.

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Верить или нет словам путешественника из будущего – решать только вам. Словам Смита нет никаких доказательств, поэтому становиться на его сторону мы не будем. Александр – один из многих людей, сделавших подобные громкие заявления.

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 Теги: война, дата

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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