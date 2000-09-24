» » Ученые собрались оживить мамонтов
Раздел: Невероятное  
0

Ученые собрались оживить мамонтов

Ученые собрались оживить мамонтов Клонирование исчезнувших видов станет возможным в ближайшем будущем.

Ученые на протяжении нескольких лет занимаются деятельностью, выходящей за рамки сознания: они готовятся к клонированию шерстистого мамонта с целью его возрождения. По словам экспертов, уже через десять лет животное будет бродить по земле вместе с другими созданиями, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Над реализацией плана работают ученые из Якутии, а также из Южной Кореи и Японии. Саха Айсен Николаев, исполняющий обязанности якутского главы, рассказал, что клонирование станет возможным в ближайшие десять лет благодаря помощи иностранных коллег, которые владеют современными технологиями.

О парке ледникового периода Айсен говорил еще четыре года назад, однако тогда с него только посмеялись. В ближайшем будущем «чудо» может случиться на самом деле. Научный прогресс идет семимильными шагами, вчерашние «сказки» уже сегодня могут стать реальностью.

Читайте также: Гость из будущего рассказал, когда начнется новая мировая война

Эксперты уже принялись за экспериментальное клонирование некоторых животных, например, древних лошадей и пещерных львов. Для возрождения мамонтов ученые, скорее всего, будут использовать клетки, вырытые из вечной мерзлоты Сибири.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: мамонты, клонирование

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
     297
     0

Похожие новости по теме

Ученые предположили, что скоро на Земле появятся мамонты Ученые предположили, что скоро на Земле появятся мамонты

Эксперты уже принялись за экспериментальное клонирование некоторых животных

Ученые собираются скрестить ДНК древних животных с современными Ученые собираются скрестить ДНК древних животных с современными

«Слономамонт» будет более эффективно переносить холодную погоду.

Ученые Гарварда приступают к клонированию мамонтов Ученые Гарварда приступают к клонированию мамонтов

Травоядные мамонты смогут стимулировать рост растительности.

Ученые заявили о скором воскрешении мамонтов Ученые заявили о скором воскрешении мамонтов

Через два года на Земле вновь появятся мамонты.

Клонирование мамонтов небезопасно, - ученые Клонирование мамонтов небезопасно, - ученые

Пока одни ученые мечтают клонировать мамонтов, другие считают это опасным для окружающей среды.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх