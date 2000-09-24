Раздел: Невероятное
Ученые собрались оживить мамонтов
Клонирование исчезнувших видов станет возможным в ближайшем будущем.
Ученые на протяжении нескольких лет занимаются деятельностью, выходящей за рамки сознания: они готовятся к клонированию шерстистого мамонта с целью его возрождения. По словам экспертов, уже через десять лет животное будет бродить по земле вместе с другими созданиями, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Над реализацией плана работают ученые из Якутии, а также из Южной Кореи и Японии. Саха Айсен Николаев, исполняющий обязанности якутского главы, рассказал, что клонирование станет возможным в ближайшие десять лет благодаря помощи иностранных коллег, которые владеют современными технологиями.
О парке ледникового периода Айсен говорил еще четыре года назад, однако тогда с него только посмеялись. В ближайшем будущем «чудо» может случиться на самом деле. Научный прогресс идет семимильными шагами, вчерашние «сказки» уже сегодня могут стать реальностью.
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Эксперты уже принялись за экспериментальное клонирование некоторых животных, например, древних лошадей и пещерных львов. Для возрождения мамонтов ученые, скорее всего, будут использовать клетки, вырытые из вечной мерзлоты Сибири.
Ученые на протяжении нескольких лет занимаются деятельностью, выходящей за рамки сознания: они готовятся к клонированию шерстистого мамонта с целью его возрождения. По словам экспертов, уже через десять лет животное будет бродить по земле вместе с другими созданиями, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Над реализацией плана работают ученые из Якутии, а также из Южной Кореи и Японии. Саха Айсен Николаев, исполняющий обязанности якутского главы, рассказал, что клонирование станет возможным в ближайшие десять лет благодаря помощи иностранных коллег, которые владеют современными технологиями.
О парке ледникового периода Айсен говорил еще четыре года назад, однако тогда с него только посмеялись. В ближайшем будущем «чудо» может случиться на самом деле. Научный прогресс идет семимильными шагами, вчерашние «сказки» уже сегодня могут стать реальностью.
Читайте также: Гость из будущего рассказал, когда начнется новая мировая война
Эксперты уже принялись за экспериментальное клонирование некоторых животных, например, древних лошадей и пещерных львов. Для возрождения мамонтов ученые, скорее всего, будут использовать клетки, вырытые из вечной мерзлоты Сибири.
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