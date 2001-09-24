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Очевидец рассказал об одновременной смерти целой стаи птиц в небе

Очевидец рассказал об одновременной смерти целой стаи птиц в небе В Британской Колумбии с неба упали и разбились скворцы.

Когда житель Британской Колумбии (Канада) Кевин Бук 14 сентября 2018 года поехал со своим другом на отдых на выходные, он и не представлял, что окажется очевидцем сцены, похожей на фильм ужасов "Птицы", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.

Бук уже доехал к паромной переправе на Цвавассен, когда увидел как с неба на шоссе перед его автомобилем стали одна за другой падать и разбиваться в кровь об асфальт маленькие птички.

По словам Бука все это напомнило ему фильм ужасов. Мужчина был очень напуган увиденным.

"Я заметил нечто темное, мелькнувшее сбоку и упавшее вниз и подумал "Что за черт?". А потом увидел как на дороге лежит множество этих птиц. Большинство из этих бедных птичек были уже мертвы, лишь несколько дергались и пытались двигаться.

Это было какое-то сумасшествие. Было похоже, что птицы просто упали вниз и расшибли себе головы. Вокруг их голов были небольшие лужи крови. Выглядело все это ужасно".

Птицы падали на землю еще около 15 минут, после чего все закончилось. Впоследствии сообщение о происшествии получил Роб Хоуп из организации спасения диких животных "Delta’s Orphaned Wildlife Rehabilitation Society". Когда его помощник прибыл на место, то насчитал на дороге 42 скворца. Ни одна из птиц не выжила.

Хоуп послал несколько тушек птиц в канадскую природную службу в надежде получить ответ, от чего они внезапно попадали с неба. Результаты исследований должны быть получены в ближайшие дни.

"Пока мы можем лишь догадываться о том, что случилось. Это могло стать результатом стресса, голода или попавшего в тело птиц токсина.

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В целом все тела птиц внешне выглядели совершенно нормально. Подобные случаи, когда стаи птиц замертво падали с неба, случались ранее в других странах, но все-таки это довольно редкое явление. Я ранее никогда ничего подобного не видел".

Очевидец рассказал об одновременной смерти целой стаи птиц в небе
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 Теги: скворцы, смерть

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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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