Раздел: Невероятное
Специалисты рассказали, к чему приведет изменение климата
Глобальное потепление угрожает исчезновением биологических видов.
Группа климатологов заявила о том, что разрушение самого толстого участка ледников в Арктике окажет катастрофическое влияние на популяцию тюленей и белых медведей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.
От огромного ледника на Северной Гренландии откололся очень большой участок, и исследователи заявили, что быстрое истощение льда напрямую связано с процессом климатических изменений, которые ускоряются все сильнее.
Потоки ветра, дующего от Атлантики до тихоокеанской стороны Арктики, двигают ледники с береговой линии Гренландии, где обитают тюлени и белые медведи. Как отметил профессор Кембриджского университета Питер Вадхамс, в этом регионе весной белые медведи выходят на охоту, но если ледники переместятся, то медведи, выйдя из спячки, останутся без большого участка для охоты. Уже в ближайшее время медведям будет негде охотиться, поскольку они не смогут далеко плавать, заявил ученый.
Читайте также: Ученые собрались оживить мамонтов
Летом текущего года это уже второй случай, как возле Гренландии откалываются большие участки крупнейших ледников. В июне огромный айсберг откололся от одного из ледников Гренландии. Ранее ученые говорили, что длина этого айсберга может достигать 6,5 км.
Группа климатологов заявила о том, что разрушение самого толстого участка ледников в Арктике окажет катастрофическое влияние на популяцию тюленей и белых медведей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.
От огромного ледника на Северной Гренландии откололся очень большой участок, и исследователи заявили, что быстрое истощение льда напрямую связано с процессом климатических изменений, которые ускоряются все сильнее.
Потоки ветра, дующего от Атлантики до тихоокеанской стороны Арктики, двигают ледники с береговой линии Гренландии, где обитают тюлени и белые медведи. Как отметил профессор Кембриджского университета Питер Вадхамс, в этом регионе весной белые медведи выходят на охоту, но если ледники переместятся, то медведи, выйдя из спячки, останутся без большого участка для охоты. Уже в ближайшее время медведям будет негде охотиться, поскольку они не смогут далеко плавать, заявил ученый.
Читайте также: Ученые собрались оживить мамонтов
Летом текущего года это уже второй случай, как возле Гренландии откалываются большие участки крупнейших ледников. В июне огромный айсберг откололся от одного из ледников Гренландии. Ранее ученые говорили, что длина этого айсберга может достигать 6,5 км.
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