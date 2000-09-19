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Неизвестная сущность прожгла землю в США

Неизвестная сущность прожгла землю в США На газоне появилось отверстие неизвестного происхождения.

Несколько дней назад очевидец позвонил пожарным города Мидвей (Арканзас) и сообщил о возгорании рядом с шоссе Highway 5 South. Прибывший отряд обнаружил горящую дыру, диаметром в 2 фута (60 см), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.

Из отверстия исторгалось открытое пламя, а вокруг дыры была видна сгоревшая трава.

По словам начальника пожарной охраны Дона Такера, дыра горела примерно 40 минут, после чего потухла. Огонь выходил из дыры на высоту 8 футов (2,4 метра).

Сейчас руководители округа пытаются понять, что стало причиной появления этого отверстия. Дыра находится совсем рядом с рекламным щитом и частным домом.

Неизвестная сущность прожгла землю в США


"Мы не верим в том, что это сделал метеорит или что был большой взрыв, мы также не верим в проделки Дьявола", - говорит судья округа Микки Пендерграсс, - "Мы связались с каждым коммунальным хозяйством, которое находится в зоне. И мы точно знаем теперь, что у них не было никаких аварий с трубами и другими коммуникациями и оборудованием. А ведь первой версией была именно утечка газа или что-то подобное".

Неизвестная сущность прожгла землю в США


Также пока неизвестно, что там на дне дыры и на какую глубину она уходит.

Местные геологи заверяют, что это точно не дыра от метеорита и также не след от молнии. Также сообщается, что тут нет никаких подземные залежей газа или нефти.

Неизвестная сущность прожгла землю в США


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Владелец дома рассказывает, что он буквально недавно косил на этой лужайке траву и ничего странного не замечал. В данный момент геологи собираются тщательно исследовать странную дыру.

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 Теги: США, отверстие

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Сегодня, 07:20 » Автор: Евгений Шевченко
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