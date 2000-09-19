Неизвестная сущность прожгла землю в США

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Новая черная дыра примерно в сто тысяч раз тяжелее Солнца.

Темная дыра находится в 400 миллионах световых лет от нашей планеты.

Она находится на расстоянии 8 тысяч световых лет, что по галактическим меркам - рядом.